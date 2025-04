MPCE apura esquema de sonegação fiscal em joalheria de Fortaleza

O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou, na manhã desta terça-feira (29), uma operação conjunta com as demais instituições que compõem o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) chamada "Raio-X". O esforço foi para apurar uma suspeita de sonegação fiscal em uma joalheria de Fortaleza.

Foram cumpridos, segundo o MPCE, quatro mandados de busca e apreensão, tanto nas residências dos investigados como em uma loja localizada em um shopping da Cidade.

A investigação começou após a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) encontrar cobranças fiscais contra a empresa investigada sem que houvesse nenhum patrimônio para saldar as dívidas. Também chamou a atenção da fiscalização a empresa ter proposto uma ação de inventário negativo após o falecimento da matriarca do grupo, sob o argumento de que ela não teria deixado nenhum bem aos herdeiros.

Com o aprofundamento da investigação, aumentou a suspeita de fraude fiscal estruturada a partir de um grupo econômico administrado pela família, com o objetivo de ocultar patrimônio e blindar bens.

"A operação [Raio-X] é um marco no combate à sonegação fiscal no Ceará, pois trata-se de uma apuração conjunta de vários órgãos e instituições, integrantes do Cira. O comitê atua sob regime de força-tarefa e já recuperou mais de R$ 106 milhões em ativos aos cofres do Estado nos últimos quatro anos", ressaltou o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf) do MPCE, o promotor de Justiça Felipe Diogo Frota.

Além disso, o promotor afirmou que a investigação desta terça é a primeira grande ação envolvendo, também, uma provável sonegação de Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação (ITCD), para além do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal foco de atuação do comitê.

Quebra de sigilo

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça do Ceará também determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático dos investigados.

Todo o material apreendido ainda será analisado e confrontado com os dados que serão obtidos por meio das quebras de sigilo.