Suspeitos de ataques a provedores de internet são alvo de operação do MPCE e da Polícia Civil

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e a Polícia Civil (PCCE) cumprem, na manhã desta quinta-feira (27), 11 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão em Caridade, no interior do Ceará, contra suspeitos de promover ataques contra provedores de internet no Sertão Central. Até o início da manhã, sete pessoas já haviam sido presas na ação, que contou com o apoio da Promotoria de Justiça de Canindé e da Polícia Militar.

A ofensiva faz parte da Operação Dynamus, que visa desarticular grupo vinculado ao Comando Vermelho (CV) suspeito de promover extorsão, ameaças e danos materiais a equipamentos de telecomunicação de empresas provedoras de internet de Caridade, Paramoti e localidades próximas.

Exigência de pagamento

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou a partir do recebimento de relatório da Polícia Militar apontando que a facção passou a exigir às empresas pagamentos mensais de R$ 20 por cliente, sob pena de represálias. Após a negativa dos empresários em atender à exigência, foram registrados atos de vandalismo e depredação, incluindo a destruição de caixas de transmissão, antenas e redes de fibra ótica.

Os crimes ocorreram, na maioria das vezes, no período da madrugada, quando havia menor circulação de pessoas nos locais e aproveitando a ausência da Polícia.

Os agentes conseguiram identificar os principais suspeitos com base em informações colhidas durante diligências.

As ações são coordenadas pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte) e o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Publico do Estado do Ceará (Gaeco). Mais informações serão divulgadas ao longo desta quinta-feira pela PCCE.

