Idosa é presa suspeita de matar a própria sobrinha em Caridade, no Ceará

Vítima possuia deficiência intelectual

Redação 13 de Setembro de 2025
Montagem de fotos mostra os vereadores Orlando Victor Bezerra Lopes e Sad Lufti

PontoPoder

Vereador é absolvido pelo TRE em processo de violência política de gênero em Caridade, no Ceará

Vereadora Sad Lufti promete recorrer e alega que ação é apenas uma das três contra o parlamentar

Marcos Moreira e Luana Barros 12 de Setembro de 2025
TRE-CE

PontoPoder

Com 9 prefeitos na mira, TRE-CE adia julgamentos envolvendo gestores municipais; saiba quais

Sessão desta terça (5) tinha uma pauta cheia, com 25 processos sob análise; contudo, maioria acabou sem definição

Luana Barros 05 de Agosto de 2025
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Vereadores de Caridade Orlando Victor Bezerra Lopes e Sad Lufti

PontoPoder

Vereador é condenado por violência política de gênero contra parlamentar em Caridade (CE)

A pena de reclusão foi substituída pela prestação de serviços comunitários e o pagamento de R$ 15,2 mil

Luana Barros 14 de Julho de 2025
Polícia Militar prendeu três suspeitos em abordagem a veículo, em Caridade. Uma arma de fogo foi apreendida

Segurança

Técnica de enfermagem é suspeita de atender integrantes da facção Comando Vermelho feridos em confrontos no Ceará

A mulher e um guarda municipal de Fortaleza, suspeitos de integrar a facção, foram soltos pela Justiça Estadual, em audiência de custódia, no dia seguinte à prisão em flagrante

Messias Borges 28 de Março de 2025
Policiais Civis

Segurança

Suspeitos de ataques a provedores de internet são alvo de operação do MPCE e da Polícia Civil

Até o início da manhã, sete pessoas haviam sido presas

Redação 27 de Março de 2025
Policiais militares do CPRaio, Cotar e 4º BPM participaram da prisão do trio, que estava com uma arma de fogo

Segurança

Guarda municipal de Fortaleza é preso pela Polícia Militar por suspeita de integrar facção criminosa

Outros dois homens também foram detidos, na posse de uma arma de fogo. O trio é suspeito de promover ataques a provedores de internet, no Município de Caridade

Redação 25 de Março de 2025
Policial civil levando suspeito

Segurança

Preso 'articulador' de ataques a empresas de internet em Caridade e fechados mais 3 provedores clandestinos na Capital

Os investigados foram capturados durante a segunda fase da Operação Strike, da Polícia Civil

Luana Severo, Emanoela Campelo de Melo 14 de Março de 2025
A Delegacia Regional de Canindé iniciou as investigações sobre os homicídios

Segurança

Três jovens são assassinados a tiros no Município de Caridade, no Interior do Ceará

Duas vítimas foram encontradas mortas em um local, no início da noite. Poucas horas depois, um jovem foi retirado de casa e executado

Redação 05 de Janeiro de 2025
