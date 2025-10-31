Vítima possuia deficiência intelectual
Vereadora Sad Lufti promete recorrer e alega que ação é apenas uma das três contra o parlamentar
Sessão desta terça (5) tinha uma pauta cheia, com 25 processos sob análise; contudo, maioria acabou sem definição
Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo
A pena de reclusão foi substituída pela prestação de serviços comunitários e o pagamento de R$ 15,2 mil
A mulher e um guarda municipal de Fortaleza, suspeitos de integrar a facção, foram soltos pela Justiça Estadual, em audiência de custódia, no dia seguinte à prisão em flagrante
Até o início da manhã, sete pessoas haviam sido presas
Outros dois homens também foram detidos, na posse de uma arma de fogo. O trio é suspeito de promover ataques a provedores de internet, no Município de Caridade
Os investigados foram capturados durante a segunda fase da Operação Strike, da Polícia Civil
Duas vítimas foram encontradas mortas em um local, no início da noite. Poucas horas depois, um jovem foi retirado de casa e executado