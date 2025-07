Vereador é condenado por violência política de gênero contra parlamentar em Caridade (CE)

O vereador de Caridade Orlando Victor Bezerra Lopes (PT) foi condenado por violência política de gênero contra a vereadora Sad Lutfi (PSD). A pena foi de 2 anos, 11 meses e 21 dias de reclusão em regime semiaberto.

Contudo, a pena foi substituída por prestação de serviços comunitários pelo mesmo período e pagamento de pouco mais de R$ 15,2 mil — que deve ser destinado a entidades que atuem na proteção dos direitos das mulheres localizadas em Caridade. A ação foi movida pela Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero, da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Na decisão, o juiz Caio Lima Barroso, da 111ª Zona Eleitoral, afirma que houve "claro intuito de desqualificar e constranger a parlamentar em razão de sua atuação política e de gênero" e que a atuação como parlamentar "não pode servir de justificativa para práticas ofensivas e discriminatórias".

"O réu dirigiu ofensas à vereadora com a intenção deliberada de comprometer sua imagem e dificultar o exercício regular de seu mandato", continua o magistrado.

"A condição da vítima como agente política, aliada ao abalo emocional por ela sofrido, evidencia a gravidade do comportamento do acusado e seus reflexos negativos no desempenho da função pública".

O PontoPoder entrou em contato com o vereador Orlando Victor Bezerra Lopes, mas não houve retorno. O espaço continua aberto à manifestação.

O que aconteceu?

Durante sessão na Câmara Municipal de Caridade, no dia 11 de outubro de 2024, a vereadora Sad Lufti subiu à tribuna para "expor as dificuldades enfrentadas durante o período eleitoral e relatar os atos de violência que sofreu", inclusive com uma medida protetiva para que o vereador não pudesse se aproximar dela.

As exceções seriam as sessões da Câmara de Vereadores e as audiências no Poder Judiciário, segundo a denúncia feita à Justiça Eleitoral. Nela, é citado que Orlando teria "descumprido a medida protetiva".

Ainda de acordo com o relatado, naquele dia, o vereador teria subido à tribuna logo depois da fala de Sad Lufti para respondê-la. O discurso dele é transcrito na decisão.

"Distância de Vossa Excelência, faz muito tempo que eu venho tendo, muito tempo. Não se preocupe, não precisa de medida protetiva, nada disso. Até porque bandido em caridade não sou eu", disse o vereador. Ele disse que estaria recorrendo da decisão e "tomando todas as medidas, porque nós sabemos como tudo ocorreu".

"Mas, tranquilamente, isso não me atinge, porque o que vale é a minha consciência tranquila. E, possivelmente, vou até mandar fazer um pedestal para colocar a senhora como mais uma santa padroeira do município, porque, pela fala, é como se nunca tivesse agido também de má-fé", finalizou.

Segundo testemunhas ouvidas durante o processo, Orlando e Sad foram "amigos próximos", mas, "após o rompimento político, o acusado passou a desrespeitá-la, com episódios recorrentes de deboche, expressões faciais depreciativas e insultos durante as sessões, comportamento que se estenderia há cerca de seis anos".

Depoimento dos envolvidos

Durante interrogatório, o vereador Orlando negou as acusações de violência política de gênero e disse não ter "ter agredido ou humilhado a vereadora". Ele confirmou ainda que os dois já haviam sido amigos e que se "surpreendeu" com a menção à medida protetiva.

"Disse ter se sentido magoado com a fala e que agiu por necessidade moral de se defender", relata a decisão da 111º Zona Eleitoral, publicada na última quarta-feira (9).

"Declarou não compreender a origem do temor manifestado por SAD, ressaltando que, na ocasião, expressou felicidade com o resultado eleitoral e afirmou que não havia necessidade de medidas protetivas, pois não era bandido. (...) Esclareceu que sua fala sobre 'não ter bandidos na família' não teve a intenção de ofender a vereadora ou sua família, e que desconhece qualquer envolvimento de familiares dela com a Justiça. Quanto à referência a fazer uma estátua dela, afirmou que foi uma resposta à população".

Decisão da 111º Zona Eleitoral

O magistrado relata ainda como foi o depoimento de Sad Lufti e que ela disse ter "se sentido constrangida", já que o objetivo de ler a sentença era garantir o cumprimento da medida protetiva. "E que, após novo pedido de respeito, que era uma coisa constante, foi novamente desrespeitada, saindo do local aos prantos", relata.

Ao decidir pela condenação do réu, o juiz Caio Lima Barroso descartou a "suposta autodefesa" exercida pelo vereador e disse que "a conduta do réu extrapolou os limites da legítima manifestação de inconformismo, configurando-se como reprovável e desproporcional".

Na sequência, o magistrado reforçou o enquadramento da conduta no crime de violência política de gênero "cuja consumação independe da ocorrência de resultado concreto". "Basta a prática de atos que configurem constrangimento ou intimidação com o propósito de dificultar ou impedir o exercício dos direitos políticos por mulheres para que o delito se configure", destacou.

Frente Parlamentar

A Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero, vinculada à Alece, foi a responsável por apresentar notícia-crime sobre o fato na Justiça Eleitoral.

Coordenadora da Frente, a deputada estadual Larissa Gaspar (PT) comemorou a condenação por "condutas discriminatórias, persecutórias e ofensivas contra a vereadora Sad".

"Temos sido uma voz ativa em defesa dos direitos das mulheres e da democracia. Não silenciaremos diante de nenhuma tentativa de afastar as mulheres dos espaços de poder e decisão. Seguimos juntas na luta por um mundo mais igual, onde nossas vozes sejam ouvidas e respeitadas. Sem a participação política das mulheres, não há democracia", completou.