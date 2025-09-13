Idosa é presa suspeita de matar a própria sobrinha em Caridade, no Ceará
Vítima possuia deficiência intelectual
Uma idosa de 66 anos é suspeita de matar a própria sobrinha estrangulada na localidade de Pé do Serrote, zona rural da cidade de Caridade, no interior do Ceará.
Ela foi presa pela Polícia Civil na quinta-feira (11), após sair o laudo de que a vítima teria sido morta por esganadura.
A sobrinha tinha 36 anos, possuía deficiência intelectual e morava com a tia na casa em que foi encontrada morta, na quarta-feira (10).
O corpo foi enviado para análise da Perícia Forense. Durante as investigações, a polícia descobriu que a vítima vinha sofrendo maus-tratos.
A tia, suspeita de ser autora do crime, foi capturada na mesma casa em que moravam.
Ela foi autuada em flagrante na Delegacia Regional de Canindé por homicídio doloso e na Audiência de Custódia, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.