Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Investigados por morte de idosa na 'Casa do Papai Noel', em Fortaleza, são presos

A mulher de 63 anos foi estrangulada. O pai dela também ficou ferido e foi socorrido

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
(Atualizado às 13:45)
Segurança
latrocinio casa papai noel prisao amontada suspeito mandado de prisao
Legenda: O suspeito pelo crime foi preso nesta sexta-feira (12), em Amontada

Mais dois investigados por participar do latrocínio (roubo com o resultado morte) de uma idosa de 63 anos, amordaçada e morta em um imóvel conhecido como a 'Casa do Papai Noel', em Fortaleza, foram presos. Agora, são cinco capturados pelo crime ocorrido há pouco mais de um mês, no bairro Luciano Cavalcante.

As prisões mais recentes aconteceram nesta sexta-feira (12), em Amontada e na capital cearense. O homem e a mulher foram presos sob suspeita de roubo, associação criminosa e corrupção de menores.

Segundo o delegado Ícaro Coelho, titular da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a "natureza do crime não leva os investigadores a crer que a morte teve relação com disputa de grupos criminosos rivais".

Ícaro Coelho destaca que existem mais investigados com mandados de prisão em aberto pelo latrocínio da engenheira de pesca Tâmara Patrícia Rema Andrade e que a Polícia segue em busca de prendê-los. No dia seguinte ao crime um adolescente foi apreendido.

Veja também

teaser image
Segurança

Latrocínio na 'Casa do Papai Noel': 166 pessoas foram mortas em assaltos no CE, nos últimos 5 anos

teaser image
Segurança

Chefe da facção GDE se apresentava como PM em Fortaleza e usava farda e carteira funcional

INVESTIGADO TENTOU FUGIR

No início da manhã desta sexta-feira (12), policiais foram até a cidade de Amontada e prenderam o suspeito de 19 anos, com histórico de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O delegado acrescenta que esse suspeito teve participação direta no latrocínio.

latrocinio celulares apreensao prisao casa papai noel
Legenda: O suspeito tentou quebrar os aparelhos celulares, que foram apreendidos
Foto: Divulgação/PCCE

Ainda em Amontada, o suspeito tentou fugir e quebrar três celulares, depois apreendidos pelos agentes. 

"Em razão da captura dele, a mulher de 21 anos se apresentou ao DHPP, já também por saber que contra ela havia um mandado de prisão em aberto", destacou Ícaro Coelho. A jovem já tinha antecedentes criminais por latrocínio.

prisao amontada buscas casa papai noel latrocinio
Legenda: No início da manhã desta sexta-feira (12), policiais foram até a cidade de Amontada e prenderam o suspeito de 19 anos, com histórico de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
Foto: Reprodução/PCCE

INVASÃO NA MADRUGADA

Na madrugada do dia 7 de agosto de 2025, pelo menos quatro homens invadiram a residência, conhecida como 'Casa do Papai Noel', e fizeram os dois idosos - pai e filha - de reféns. O imóvel está situado na Avenida Professor Gerardo Rodrigues Albuquerque, bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, 

Segundo policiais civis e militares que atenderam a ocorrência, pai e filha foram agredidos pelos assaltantes.

A engenheira de pesca já foi encontrada pela Polícia morta, com sinais de estrangulamento. O pai dela, um idoso de mais de 80 anos, teve ferimentos leves e foi levado ao hospital por familiares.

Os criminosos fugiram com um carro Nissan Versa, de cor preta, e eletrodomésticos das vítimas. A 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, iniciou as investigações do crime. O veículo roubado já foi recuperado pela Polícia.

A residência onde aconteceu o latrocínio era conhecida na região como "Casa do Papai Noel", em razão de o idoso trabalhar como Papai Noel, na época do Natal. Ele realizava ações beneficentes em casa e também atuava como 'Noel' em um shopping de Fortaleza. A família também é conhecida na região por vender os doces de Quindim da Dona Olga (esposa falecida do idoso e mãe de Tâmara).

 

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem mostra túmulos quebrados no Cemitério dos Gomes, em Coreaú, Interior do Ceará
Segurança

Túmulos são violados e corpos ficam expostos em cemitério no Interior do Ceará

A Polícia Civil do Ceará investiga o crime de vilipêndio a cadáver. Familiares dos mortos passaram mal e precisaram ser levados ao hospital

Redação
Há 37 minutos
latrocinio casa papai noel prisao amontada suspeito mandado de prisao
Segurança

Investigados por morte de idosa na 'Casa do Papai Noel', em Fortaleza, são presos

A mulher de 63 anos foi estrangulada. O pai dela também ficou ferido e foi socorrido

Redação
Há 1 hora
Foto mostra policiais civis realizando a prisão de Leandro Farias da Silva em um condomínio. Três policiais conduzem um homem preso e algemado
Segurança

Chefe do CV no Ceará, que 'rasgou a camisa' da GDE e estava decretado pela facção, é preso em Santa Catarina

O suspeito é apontado como um dos responsáveis pelo conflito entre as duas organizações criminosas, nos bairros Vicente Pinzón, Papicu e Cidade 2000, em Fortaleza, que se intensificou nos últimos meses

Messias Borges
Há 2 horas
serviluz afogamento morte justiça facção
Segurança

Dupla acusada de forçar adolescente a tomar 'chumbinho' e jogar corpo no mar em Fortaleza vai a júri

Segundo a denúncia, os suspeitos tentaram forjar um afogamento. A defesa disse que irá recorrer da sentença

Emanoela Campelo de Melo
12 de Setembro de 2025
carro apreensao choro tentativa de chacina faccao gde
Segurança

Quem é o empresário e político preso por integrar facção e investigado por tentativa de chacina no Ceará

Três pessoas foram assassinadas e uma quarta sobreviveu ao ataque

Emanoela Campelo de Melo
11 de Setembro de 2025
Fotos mostram pichações em muros feitas por facções criminosas, no bairro Vicente Pinzón e arredores, em Fortaleza
Segurança

Mês de agosto tem aumento de 10% no número de homicídios no Ceará e é o mais violento do ano de 2025

A Secretaria da Segurança Pública ponderou que, no acumulado do ano, há uma redução de 11% no número de mortes violentas no Estado

Messias Borges
11 de Setembro de 2025
Agentes da PF durante operação em galpão com produtos de origem chinesa no Ceará
Segurança

PF apreende barco de luxo e bloqueia R$ 40 milhões de suspeitos de esquema de importação irregular

Agentes públicos foram afastados. Polícia cumpre 27 mandados em cidades cearenses, em Salvador e Barueri (SP)

Redação
11 de Setembro de 2025
Maquinetas, dinheiro e cartões apreendidos pelos policiais civis em residência no município de Caucaia
Segurança

Quadrilha é presa suspeita de aplicar golpes virtuais em Caucaia, no Ceará

Grupo comprava contas e cartões de crédito em nome de terceiros

Redação
11 de Setembro de 2025
maes curio chacina messejana juri tjce julgamento policiais militares acusados homicidio
Segurança

PM acusado de Chacina do Curió tem júri desmarcado e processo suspenso após alegar insanidade mental

Outros dois policiais denunciados ainda devem ser julgados no próximo dia 22 de setembro

Emanoela Campelo de Melo
10 de Setembro de 2025
homicidio bom jardim prisao facção comando vermelho tráfico de drogas
Segurança

Membro do CV suspeito de invadir casa e participar de execução filmada é preso em Fortaleza

A localização do suspeito foi confirmada pelo GPS da tornozeleira eletrônica que ele usava no dia do crime

Redação
10 de Setembro de 2025
Imagem mostra viatura da policial militar do Ceará, nas cores preto e branco, estacionada na rua, destacando as palavras 'Polícia Militar' na lateral, ilustrando prisão de trio suspeitos de realizar série de assaltos em Fortaleza
Segurança

Trio suspeito de realizar série de assaltos em Fortaleza é preso em flagrante

Celulares e outros objetos roubados pelo grupo foram recuperados

Carol Melo
10 de Setembro de 2025
Foto mostra policial civil de costas, fardado, sem ser identificado. Ao fundo, é possível ver viaturas da Polícia Civil do Ceará
Segurança

Ataque criminoso deixa três mortos e um ferido em campo de futebol no Interior do Ceará

Duas vítimas tinham antecedentes criminais. Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria

Redação
10 de Setembro de 2025
homicido praça ataque facção morte homem bebe baleado
Segurança

Membros de facção que disputavam território para delivery de drogas e balearam bebê vão a júri no CE

A criança estava junto aos pais que, conforme a acusação, não têm envolvimento com a organização criminosa

Emanoela Campelo de Melo
10 de Setembro de 2025
Apreensão da polícia militar em cima de parte dianteira de carro preto do Batalhão do Raio: quantidade de dinheiro, arma de fogo e cadernos de materiais ilegais.
Segurança

Agiota com mais de R$ 200 mil em espécie é preso em Quixeramobim, no Interior do Ceará

A Polícia Militar encontrou dinheiro, revólver, cartões bancários e outros materiais ilícitos na casa do suspeito

Redação
10 de Setembro de 2025
Imagens de câmeras de segurança mostram um carro Peugeot 208 azul sendo seguido por um Fiat Mobi branco, antes de um duplo homicídio em Fortaleza
Segurança

Facção GDE ofereceu recompensa de R$ 5 mil pelo assassinato de membro do CV morto junto de advogado

O Ministério Público do Ceará apresentou denúncia contra o único preso pelo duplo homicídio. A Justiça Estadual recebeu a denúncia e o acusado virou réu no processo criminal

Messias Borges
10 de Setembro de 2025
drogas apreensao maconha menino maluquinho tráfico
Segurança

Homens são presos com drogas embaladas com imagem do 'Menino Maluquinho' na Barra do Ceará

Os suspeitos também foram autuados por integrar organização criminosa

Redação
09 de Setembro de 2025
Foto de viatura policia civil
Segurança

Homem é preso suspeito de agredir e manter pai em cárcere privado em Acopiara, no Ceará

Vítima apresentou ferimento na cabeça e escoriações nos braços e nas pernas

Nathália Paula Braga*
09 de Setembro de 2025
Suspeita presa por tráfico de drogas
Segurança

Mulher é presa após divulgar rifa de drogas em Cascavel, na Grande Fortaleza

Suspeita já respondia por tráfico de entorpecentes, segundo a PMCE

Redação
09 de Setembro de 2025
Foto mostra um policial federal, fardado, em frente à sede da Polícia Federal em Fortaleza
Segurança

Suspeitos de praticar tráfico de drogas entre o Pará e o Ceará são presos em operação policial

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará tinha o objetivo de cumprir 3 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão, na operação

Redação
09 de Setembro de 2025
forum clovis bevilaqua impronuncia denúncia facção criminosa réus
Segurança

Chefe e matadores do CV não devem ser levados a júri por homicídio em Fortaleza, decide Justiça

A vítima estava sentada na calçada de casa quando foi surpreendida pelos homens armados

Emanoela Campelo de Melo
09 de Setembro de 2025