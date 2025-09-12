Investigados por morte de idosa na 'Casa do Papai Noel', em Fortaleza, são presos

Mais dois investigados por participar do latrocínio (roubo com o resultado morte) de uma idosa de 63 anos, amordaçada e morta em um imóvel conhecido como a 'Casa do Papai Noel', em Fortaleza, foram presos. Agora, são cinco capturados pelo crime ocorrido há pouco mais de um mês, no bairro Luciano Cavalcante.

As prisões mais recentes aconteceram nesta sexta-feira (12), em Amontada e na capital cearense. O homem e a mulher foram presos sob suspeita de roubo, associação criminosa e corrupção de menores.

Segundo o delegado Ícaro Coelho, titular da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a "natureza do crime não leva os investigadores a crer que a morte teve relação com disputa de grupos criminosos rivais".

Ícaro Coelho destaca que existem mais investigados com mandados de prisão em aberto pelo latrocínio da engenheira de pesca Tâmara Patrícia Rema Andrade e que a Polícia segue em busca de prendê-los. No dia seguinte ao crime um adolescente foi apreendido.

INVESTIGADO TENTOU FUGIR

No início da manhã desta sexta-feira (12), policiais foram até a cidade de Amontada e prenderam o suspeito de 19 anos, com histórico de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O delegado acrescenta que esse suspeito teve participação direta no latrocínio.

Legenda: O suspeito tentou quebrar os aparelhos celulares, que foram apreendidos Foto: Divulgação/PCCE

Ainda em Amontada, o suspeito tentou fugir e quebrar três celulares, depois apreendidos pelos agentes.

"Em razão da captura dele, a mulher de 21 anos se apresentou ao DHPP, já também por saber que contra ela havia um mandado de prisão em aberto", destacou Ícaro Coelho. A jovem já tinha antecedentes criminais por latrocínio.

Legenda: No início da manhã desta sexta-feira (12), policiais foram até a cidade de Amontada e prenderam o suspeito de 19 anos, com histórico de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Foto: Reprodução/PCCE

INVASÃO NA MADRUGADA

Na madrugada do dia 7 de agosto de 2025, pelo menos quatro homens invadiram a residência, conhecida como 'Casa do Papai Noel', e fizeram os dois idosos - pai e filha - de reféns. O imóvel está situado na Avenida Professor Gerardo Rodrigues Albuquerque, bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza,

Segundo policiais civis e militares que atenderam a ocorrência, pai e filha foram agredidos pelos assaltantes.

A engenheira de pesca já foi encontrada pela Polícia morta, com sinais de estrangulamento. O pai dela, um idoso de mais de 80 anos, teve ferimentos leves e foi levado ao hospital por familiares.

Os criminosos fugiram com um carro Nissan Versa, de cor preta, e eletrodomésticos das vítimas. A 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, iniciou as investigações do crime. O veículo roubado já foi recuperado pela Polícia.

A residência onde aconteceu o latrocínio era conhecida na região como "Casa do Papai Noel", em razão de o idoso trabalhar como Papai Noel, na época do Natal. Ele realizava ações beneficentes em casa e também atuava como 'Noel' em um shopping de Fortaleza. A família também é conhecida na região por vender os doces de Quindim da Dona Olga (esposa falecida do idoso e mãe de Tâmara).