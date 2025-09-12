Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Agente do Detran-CE faz suposta ultrapassagem indevida e xinga homem que repreendeu ação

Em nota ao Diário do Nordeste, o órgão disse que repudia toda forma de violência, física ou verbal

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 20:03)
Segurança
Agente do Agente do Detran-CE durante abordagem
Legenda: O profissional foi confrontado por um homem que registrou a ação e acusa o agente de ter feito uma ultrapassagem
Foto: Reprodução

Um agente do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) entrou em conflito com outro homem durante uma abordagem na cidade de Baturité, Interior do Ceará, nesta sexta-feira (12).

Em imagens enviadas ao Diário do Nordeste, é possível ver o momento em que o profissional, autoidentificado como Chico, é confrontado por um homem que registra a ação e acusa o agente de ter feito uma ultrapassagem indevida para abordar o veículo.

“Fez a ultrapassagem na subida da serra, aqui, para perseguir um cidadão”, afirma o responsável pela filmagem do agente.

Depois dessa fala, o profissional reage e demostrar estar alterado com as críticas do indivíduo. "Eu acho é graça de tu [...] Sai de perto de mim, sai de perto de mim”, grita o agente.

A discussão fica mais intensa e o profissional profere xingamentos contra o homem que repete as ofensas. O vídeo acaba em seguida. 

Em nota ao Diário do Nordeste, o Detran disse que repudia toda forma de violência, física ou verbal.

“O Detran-CE reafirma seu compromisso com os princípios éticos e com o comportamento que se espera de todos os agentes públicos estaduais no exercício de suas funções”, afirmou ainda a entidade.

O Departamento ainda segue: “O órgão informa ainda que os fatos serão apurados com rigor e isenção, assegurados o contraditório e a ampla defesa”.

VEJA VÍDEO

