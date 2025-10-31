Diário do Nordeste
Foto mostra deputados e sindicatos de profissionais e empresários de autoescolas com deputados na Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

Alece recebe sindicatos e Detran em meio ao protesto contra fim da obrigatoriedade das autoescolas

Galerias da Assembleia Legislativa do Ceará foram ocupadas por manifestantes da categoria nesta quarta-feira.

Marcos Moreira 23 de Outubro de 2025
A imagem mostra a unidade de atendimento do Detran-CE localizada dentro de um shopping.

Ceará

Detran-CE inaugura unidade no North Shopping Fortaleza

A unidade oferece praticidade e reune serviços de habilitação e documentação veicular

Redação 22 de Outubro de 2025
Estudantes da rede pública cearense posam para foto em parque estadual. O estudante do meio da foto segura um capacete branco de motociclista.

Automóvel

Universitários e alunos de cursos técnicos públicos do CE podem solicitar a CNH Popular

A novidade é válida apenas para as categorias A e B e para jovens inscritos no CadÚnico

Redação 15 de Outubro de 2025
Imagem de automóvel adesivado para autoescola na entrada do Detran

Negócios

Fim da exigência de autoescolas pode afetar mais de 5 mil empregos no Ceará

Ao todo, são mais de 365 empresas com atividades ameaçadas, segundo o Sindicato das Autoescolas do estado

Paloma Vargas 13 de Outubro de 2025
Foto mostra motociclista contemplado pelo programa CNH Popular com capacete e carteira de habilitação

PontoPoder

Alece aprova inclusão de universitários no ‘CNH Popular’ e doação de capacetes a entregadores no CE

Programa é voltado para a população de baixa renda ter acesso gratuito à primeira habilitação

Marcos Moreira 07 de Outubro de 2025
Foto com uma pessoa mostrando a CNH para matéria sobre acabar a obrigatoriedade de autoescola

País

Lula autoriza processo que pode acabar com obrigatoriedade de autoescola para obter CNH

Medida defendida pelo ministro dos Transportes visa reduzir custos e ampliar acesso à habilitação

Redação 01 de Outubro de 2025
Foto que contém tráfego intenso, mas contínuo na Avenida Senador Carlos Jereissati, entre os bairros Montese, Aeroporto e Serrinha, em Fortaleza

Ceará

Ceará é seguro para dirigir, mas tem baixa educação no trânsito, diz estudo

Ranking considera indicadores que vão desde fiscalização, qualidade das rodovias até aplicabilidade de multas

Luciano Rodrigues 21 de Setembro de 2025
Agente do Agente do Detran-CE durante abordagem

Segurança

Agente do Detran-CE faz suposta ultrapassagem indevida e xinga homem que repreendeu ação

Em nota ao Diário do Nordeste, o órgão disse que repudia toda forma de violência, física ou verbal

Bergson Araujo Costa 12 de Setembro de 2025
Servidores do Detran fazem atendimento numa sala para matéria sobre CNH Popular em algumas cidades do Ceará

Ceará

Detran realiza atendimentos para CNH Popular em seis cidades do Ceará neste fim de semana; confira

Órgão enviará equipes a seis municípios

Lucas Monteiro 10 de Setembro de 2025
Placa de sinalização informando a mudança

Ceará

Avenida do Aeroporto de Fortaleza terá limite de velocidade reduzido neste mês; veja detalhes

Período de testes na Av. senador Carlos Jereissati começa na sexta-feira (22) e terá duração de 60 dias

Lucas Monteiro 17 de Agosto de 2025
