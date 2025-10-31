Galerias da Assembleia Legislativa do Ceará foram ocupadas por manifestantes da categoria nesta quarta-feira.
A unidade oferece praticidade e reune serviços de habilitação e documentação veicular
A novidade é válida apenas para as categorias A e B e para jovens inscritos no CadÚnico
Ao todo, são mais de 365 empresas com atividades ameaçadas, segundo o Sindicato das Autoescolas do estado
Programa é voltado para a população de baixa renda ter acesso gratuito à primeira habilitação
Medida defendida pelo ministro dos Transportes visa reduzir custos e ampliar acesso à habilitação
Ranking considera indicadores que vão desde fiscalização, qualidade das rodovias até aplicabilidade de multas
Em nota ao Diário do Nordeste, o órgão disse que repudia toda forma de violência, física ou verbal
Órgão enviará equipes a seis municípios
Período de testes na Av. senador Carlos Jereissati começa na sexta-feira (22) e terá duração de 60 dias