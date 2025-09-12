Receita Federal apreende 4,2 kg de maconha escondidos em lixeira de transportadora, em Fortaleza

A Receita Federal (RF) apreendeu 4,2 kg de maconha tipo skunk escondidos em uma lixeira que chegou a uma transportadora em Fortaleza nesta sexta-feira (12). A carga havia sido declarada como tinta automotiva, e veio de Uberlândia (MG), de acordo com as investigações do órgão.

A operação foi conduzida pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da 3ª Região Fiscal, e contou com apoio do agente canino Bachar.

Tentativa de burlar fiscalização

Na tentativa de enganar a fiscalização, a droga foi escondida na lixeira, mas a RF conseguiu impedir que o ilícito chegasse ao destino.

"Graças à atuação estratégica da Receita Federal, que combina inteligência fiscal com o uso de cães de faro treinados, foi possível identificar e interceptar os entorpecentes antes que chegassem ao destinatário. A substância apreendida será encaminhada às autoridades policiais, responsáveis pela condução dos procedimentos criminais", explicou o órgão federal.