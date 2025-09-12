Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Vereador é absolvido pelo TRE em processo de violência política de gênero em Caridade, no Ceará

Vereadora Sad Lufti promete recorrer e alega que ação é apenas uma das três contra o parlamentar

Escrito por
e
(Atualizado às 14:58)
PontoPoder
Montagem de fotos mostra os vereadores Orlando Victor Bezerra Lopes e Sad Lufti
Legenda: Orlando Victor Bezerra Lopes havia sido condenado por violência política de gênero contra a vereadora Sad Lufti em 1ª instância
Foto: Reprodução/Redes sociais

Vereador de Caridade, Orlando Victor Bezerra Lopes (PT) foi absolvido no processo no qual era acusado de violência política de gênero contra a vereadora Sad Lutfi (PSD). O parlamentar havia sido condenado em 1ª instância, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) nesta sexta-feira (12), por unanimidade. 

A ação trata de um episódio na sessão da Câmara Municipal de Caridade, em 11 de outubro de 2024. A acusação aponta que, em discurso no plenário, Orlando cometeu assédio, constrangimento e humilhação contra Sad Lutfi, tendo o objetivo de impedir o exercício do mandato da parlamentar.

Em julho, o juiz Caio Lima Barroso, da 111ª Zona Eleitoral, chegou a determinar uma pena de 2 anos, 11 meses e 21 dias de reclusão em regime semiaberto para Orlando. A sentença foi substituída por prestação de serviços comunitários pelo mesmo período e pagamento de pouco mais de R$ 15,2 mil, a ser destinado a entidades que atuem na proteção dos direitos das mulheres em Caridade.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Lista tríplice a vaga no Pleno do TRE-CE é composta integralmente por mulheres

teaser image
PontoPoder

MPE cobra julgamento de caso envolvendo ofensas de Ciro a Janaína e requer aplicação de cautelares

Após recurso do réu, a decisão chegou ao TRE e foi reformada, sob a relatoria do desembargador eleitoral Emanuel Leite Albuquerque. No voto, o magistrado defendeu que é natural o "confronto de ideias" no ambiente parlamentar e que, no caso, “não está caracterizado nem de longe” o artigo do código eleitoral que versa sobre violência política de gênero.

“O ambiente parlamentar é, por natureza, espaço de confronto de ideias muitas vezes permeado por manifestações enfáticas e retóricas, garantindo-lhes inviolabilidade por opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, ressalvado casos de abusos excepcionais, que não é o caso aqui”
Emanuel Leite Albuquerque
Desembargador eleitoral do TRE

A ação foi movida pela Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero, da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O PontoPoder acionou a Casa acerca da decisão do Tribunal e aguarda resposta. A matéria será atualizada em caso de retorno. 

Vereadora promete recorrer

Em contato com a reportagem, a vereadora Sad Lutfi afirmou que aguarda a publicação do acórdão e conta com o recurso do Ministério Público. A parlamentar defende que o caso específico do processo é apenas uma parte do contexto de violência política de gênero.

“O mesmo já é condenado por fake news, já pagou multa de R$ 15 mil, ele e seus dois assessores, com um total de R$ 45 mil. Eu já tenho uma medida protetiva. Então, nos embargos que a gente vai fazer, quando sair o acórdão, a gente vai levantar aqui tudo isso, que realmente se caracteriza como violência política. E eu tô muito confiante, porque o acordo ainda vai sair e a gente vai fazer todas as colocações”
Sad Lutfi
Vereadora de Caridade

Segundo a vereadora, uma medida protetiva da Comarca de Caridade estabelece que o vereador mantenha distância mínima de 100 metros de Sad Lutfi e não cite o nome dela. A exceção é a Câmara Municipal, onde os dois exercem atividade parlamentar. 

O que diz o vereador

O PontoPoder acionou Orlando Victor Bezerra Lopes acerca do novo desdobramento do processo. Por meio de nota, a assessoria jurídica do vereador ressaltou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral e reafirmou que não houve violência política de gênero no caso. 

Conforme a defesa, o caso se originou de um debate em que a vereadora anunciou ter conseguido na Justiça uma medida protetiva contra Orlando, que foi à Tribuna e questionou a razão da ação, defendendo que não era criminoso nem tinha criminoso na sua família.

“Essa fala, que totalizou pouco mais de um minuto, foi a que gerou a condenação de Orlando em primeira instância e, hoje, devidamente reformada pelo TRE”, pontuou o advogado de defesa, Júnior Bonfim.

“O julgamento reforça a necessidade de uma análise criteriosa para diferenciar a crítica política, por mais veemente que seja, da violência política de gênero, que exige o elemento de discriminação ou menosprezo em razão da condição de mulher com a finalidade de impedir ou dificultar o exercício do mandato ou da campanha eleitoral”
Júnior Bonfim
Advogado de defesa do Orlando Victor Bezerra Lopes

O advogado alegou também que, após as eleições de 2024, “quando obteve votação superior a de Sad, Orlando passou a sofrer uma série de constrangimentos, inclusive com ajuizamento de ações judiciais”, frisou. “Orlando está respondendo a todas as demandas e confia plenamente na Justiça”, acrescentou. (Veja nota da defesa na íntegra ao final da matéria)

O que aconteceu?

Durante sessão na Câmara Municipal de Caridade, no dia 11 de outubro de 2024, a vereadora Sad Lufti subiu à tribuna para "expor as dificuldades enfrentadas durante o período eleitoral e relatar os atos de violência que sofreu", inclusive com uma medida protetiva para que o vereador não pudesse se aproximar dela. 

As exceções seriam as sessões da Câmara de Vereadores e as audiências no Poder Judiciário, segundo a denúncia feita à Justiça Eleitoral. Nela, é citado que Orlando teria "descumprido a medida protetiva". 

Ainda de acordo com o relatado, naquele dia, o vereador teria subido à tribuna logo depois da fala de Sad Lufti para respondê-la. O discurso dele é transcrito na decisão.

"Distância de Vossa Excelência, faz muito tempo que eu venho tendo, muito tempo. Não se preocupe, não precisa de medida protetiva, nada disso. Até porque bandido em caridade não sou eu", disse o vereador. Ele disse que estaria recorrendo da decisão e "tomando todas as medidas, porque nós sabemos como tudo ocorreu". 

"Mas, tranquilamente, isso não me atinge, porque o que vale é a minha consciência tranquila. E, possivelmente, vou até mandar fazer um pedestal para colocar a senhora como mais uma santa padroeira do município, porque, pela fala, é como se nunca tivesse agido também de má-fé", finalizou.

Veja também

teaser image
PontoPoder

TSE confirma condenação de ex-vereador de Russas que atacou bancada feminina do PT na Alece

teaser image
PontoPoder

Ex-prefeito de Jaguaretama (CE) é acusado de violência política de gênero contra vereadora

Segundo testemunhas ouvidas durante o processo, Orlando e Sad foram "amigos próximos", mas, "após o rompimento político, o acusado passou a desrespeitá-la, com episódios recorrentes de deboche, expressões faciais depreciativas e insultos durante as sessões, comportamento que se estenderia há cerca de seis anos".

Depoimento dos envolvidos

Durante interrogatório, o vereador Orlando negou as acusações de violência política de gênero e disse não ter "ter agredido ou humilhado a vereadora". Ele confirmou ainda que os dois já haviam sido amigos e que se "surpreendeu" com a menção à medida protetiva. 

"Disse ter se sentido magoado com a fala e que agiu por necessidade moral de se defender", relata a decisão da 111º Zona Eleitoral, publicada na última quarta-feira (9).

"Declarou não compreender a origem do temor manifestado por SAD, ressaltando que, na ocasião, expressou felicidade com o resultado eleitoral e afirmou que não havia necessidade de medidas protetivas, pois não era bandido. (...) Esclareceu que sua fala sobre 'não ter bandidos na família' não teve a intenção de ofender a vereadora ou sua família, e que desconhece qualquer envolvimento de familiares dela com a Justiça. Quanto à referência a fazer uma estátua dela, afirmou que foi uma resposta à população"
Decisão da 111º Zona Eleitoral

O magistrado relata ainda como foi o depoimento de Sad Lufti e que ela disse ter "se sentido constrangida", já que o objetivo de ler a sentença era garantir o cumprimento da medida protetiva. "E que, após novo pedido de respeito, que era uma coisa constante, foi novamente desrespeitada, saindo do local aos prantos", relata.

Ao decidir pela condenação do réu, o juiz Caio Lima Barroso descartou a "suposta autodefesa" exercida pelo vereador e disse que "a conduta do réu extrapolou os limites da legítima manifestação de inconformismo, configurando-se como reprovável e desproporcional". 

Na sequência, o magistrado reforçou o enquadramento da conduta no crime de violência política de gênero "cuja consumação independe da ocorrência de resultado concreto". "Basta a prática de atos que configurem constrangimento ou intimidação com o propósito de dificultar ou impedir o exercício dos direitos políticos por mulheres para que o delito se configure", destacou. 

Leia a nota da defesa do vereador Orlando Victor Bezerra Lopes, na íntegra:

"A defesa técnica do Vereador Orlando Victor Bezerra Lopes comunica que, na manhã de hoje (12.09.2025), o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE Ceará) decidiu, por unanimidade, absolver o Vereador de Caridade de um suposto crime de violência política de gênero em face da Vereadora Sad Lufti Lemos de Moura.

O caso se originou de um debate, logo após as eleições e na Tribuna da Câmara de Caridade, em que a Vereadora Sad anunciou ter conseguido na Justiça uma medida protetiva em desfavor do Vereador Orlando. Surpreso, Orlando foi à Tribuna e questionou a razão dessa medida, pois não era criminoso nem tinha criminoso na sua família. Essa fala, que totalizou pouco mais de um minuto, foi a que gerou a condenação de Orlando em primeira instância e, hoje, devidamente reformada pelo TRE.

Em verdade, após as eleições de 2024, quando obteve votação superior a de Sad, Orlando passou a sofrer uma série de constrangimentos, inclusive com ajuizamento de ações judiciais. Orlando está respondendo a todas as demandas e confia plenamente na Justiça.

Esta decisão unânime do TRE Ceará, proferida hoje, é de extrema relevância para o cenário político-eleitoral, especialmente no que tange à interpretação da Lei nº 14.192/2021, uma legislação recente e fundamental para a proteção da participação feminina na política. 

O julgamento reforça a necessidade de uma análise criteriosa para diferenciar a crítica política, por mais veemente que seja, da violência política de gênero, que exige o elemento de discriminação ou menosprezo em razão da condição de mulher com a finalidade de impedir ou dificultar o exercício do mandato ou da campanha eleitoral. A decisão contribui para balizar os limites da liberdade de expressão no debate político, protegendo as mulheres na política sem criminalizar a legítima, ainda que dura, divergência ideológica.

A absolvição de Orlando Victor Bezerra Lopes implica o reconhecimento de que a conduta, no caso concreto, não se amoldou aos requisitos do tipo penal do Art. 326-B do Código Eleitoral. Juridicamente, a decisão sublinha a importância da presença do dolo específico – a intenção de assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar uma candidata ou detentora de mandato eletivo utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A ausência desse elemento específico, conforme apurado pelo Tribunal, foi determinante para a reforma da sentença condenatória e a consequente absolvição do réu. Este julgado serve como precedente importante para a interpretação futura da lei por outros tribunais eleitorais."

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A imagem mostra um homem de barba curta e cabelo penteado para trás, vestindo terno cinza e camisa branca, sentado diante de um microfone preto com capa de espuma onde há a letra “P”. O fundo é composto por cortinas escuras, criando um cenário típico de estúdio de gravação ou podcast.
PontoPoder

Romeu Aldigueri define aliança de Ciro com bolsonaristas como 'colcha de retalhos' e 'pseudounião'

Para ele, a aproximação entre PL e Ciro pode ser maléfica para ambos os lados

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
Há 1 hora
Montagem de fotos mostra os vereadores Orlando Victor Bezerra Lopes e Sad Lufti
PontoPoder

Vereador é absolvido pelo TRE em processo de violência política de gênero em Caridade, no Ceará

Vereadora Sad Lufti promete recorrer e alega que ação é apenas uma das três contra o parlamentar

Marcos Moreira e Luana Barros
Há 1 hora
Alexandre de Moraes detalhou a participação de cada acusado em trama golpista
PontoPoder

Multas de condenados por trama golpista no STF passam de R$ 1,15 milhão; veja detalhes

Penas de envolvidos totalizam 159 anos e 7 meses

Redação
12 de Setembro de 2025
Flávio Dino cita morte de Charlie Kirk nos EUA e alerta: ‘Anistia não trouxe paz’
PontoPoder

Flávio Dino cita morte de Charlie Kirk nos EUA e alerta: ‘Anistia não trouxe paz’

Ministro comentou sobre situação norte-americana

Redação
12 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro
PontoPoder

Bolsonaro condenado: saiba onde ex-presidente poderá cumprir pena

Decisão final caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal

Redação
12 de Setembro de 2025
Imagem mostra Jair Bolsonaro cabisbaixo, usando blusa amarela clara, com grades de portão sobre figura dele, enquanto cumpre prisão domiciliar em Brasília
PontoPoder

Sequelas da facada e soluços: o que a defesa de Bolsonaro pode citar para pedir prisão domiciliar

Ex-presidente foi sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo STF. No Brasil, penas acima de 8 anos devem ser cumpridas em regime fechado

Carol Melo, Luana Severo e Ingrid Campos
12 de Setembro de 2025
Bolsonaro
PontoPoder

Bolsonaro pode recorrer? Entenda o que acontece após condenação no STF por trama golpista

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

Luana Barros e Ingrid Campos
12 de Setembro de 2025
Marco Rubio, dos EUA, de terno escuro e gravata azul, fala ao microfone com duas bandeiras ao fundo: uma amarela e outra azul com estrelas. Imagem usada para matéria onde Rubio fala sobre condenação de Bolsonaro
PontoPoder

Após a condenação de Bolsonaro, Marco Rubio diz que EUA responderão 'caça às bruxas'

O secretário de Estado atacou Alexandre de Moraes e o chamou de violador de direitos humanos

Redação
11 de Setembro de 2025
Pleno da 1ª Turma do STF
PontoPoder

STF determina perda de mandato de Ramagem e pede retirada da patente militar de Bolsonaro

As determinações só devem ser aplicadas após o trânsito em julgado da ação penal

Luana Barros
11 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro em evento do PL no Ceará no final de maio; ao fundo, seu filho Carlos Bolsonaro, André Fernandes, Carmelo Neto e Bella Carmelo
PontoPoder

Aliados do ex-presidente no Ceará repercutem condenação no STF: 'Querem matar Bolsonaro'

Nomes como André Fernandes e Carmelo Neto utilizaram as redes sociais para manifestar indignação contra o julgamento

Marcos Moreira e Ingrid Campos
11 de Setembro de 2025
Paulo Sérgio Nogueira durante julgamento a 1ª Turma do STF
PontoPoder

Paulo Sérgio Nogueira é condenado a 19 anos por trama golpista: 'circunstância atenuante'

Cearense é um dos oito réus julgados pela 1ª Turma do STF nesta quinta (11)

Luana Barros
11 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro com a mão no queixo durante interrogatório de ação penal da trama golpista
PontoPoder

Entenda o que são 'dias-multa' e saiba quanto Bolsonaro pode pagar à Justiça após condenação no STF

A modalidade de punição é prevista no Código Penal e deve ser considerada a partir do valor salário mínimo

Matheus Facundo
11 de Setembro de 2025
Lula mostra a Carteira Nacional dos Docentes para Camilo e Esther
PontoPoder

Lula elogia Camilo e ironiza ministro que votou para absolver Bolsonaro: 'Nem o Fux seria capaz'

O magistrado votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro

Igor Cavalcante
11 de Setembro de 2025
Julgamento de Bolsonaro no STF usada para matéria sobre termos usados pelos ministros
PontoPoder

‘Vênia’, ‘decano’ e ‘dosimetria’: entenda os termos usados por ministros no julgamento de Bolsonaro

Durante os votos, os magistrados utilizaram jargões jurídicos, que deixaram as pessoas que não são da área com dúvidas

Redação
11 de Setembro de 2025
Foto de Jair Bolsonaro, com feição séria, à frente de bandeira do Brasil. Imagem usada para informar que ex-presidente é condenado pelo STF no julgamento da trama golpista
PontoPoder

Jair Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses em regime fechado, define STF

A pena recebeu anuência de quatro dos cinco ministros do colegiado

Ingrid Campos
11 de Setembro de 2025
Romeu Aldigueri fala durante a entrevista
PontoPoder

Cid Gomes não veta aliança com ninguém, nem com Moses Rodrigues, diz Romeu Aldigueri

Presidente da Alece, o deputado estadual do PSB foi o entrevistado da live PontoPoder nesta quinta-feira (11)

Igor Cavalcante
11 de Setembro de 2025
Imagem de um homem de meia-idade sentado atrás de uma mesa de escritório, usando terno cinza claro e gravata combinando. Ele tem barba e cabelo grisalhos curtos, olha diretamente para a câmera e parece estar falando ou fazendo um gesto com a mão direita. Sobre a mesa há documentos, um laptop e outros materiais de trabalho. Ao fundo, há uma estante com objetos decorativos e, à esquerda, parte de uma bandeira do Brasil visível.
PontoPoder

Governador do Ceará comemora condenação de Bolsonaro: 'Um marco para história do Brasil'

O placar do julgamento de Bolsonaro e de outros sete réus pela trama golpista de 2022 terminou com 4 votos pela condenação contra 1 pela absolvição

Ingrid Campos
11 de Setembro de 2025
Veja como foi o cálculo da dosimetria das penas da trama golpista no STF
PontoPoder

Veja como foi o cálculo da dosimetria das penas da trama golpista no STF

Réus foram condenados, por maioria, na 1ª Turma do STF

Luana Barros, Ingrid Campos e Luana Severo
11 de Setembro de 2025
A imagem mostra dois homens em primeiro plano, um à frente do outro. São Jair e Flávio Bolsonaro. O que está mais próximo da câmera tem expressão séria, veste uma camisa verde sob um casaco preto e olha ligeiramente para a esquerda. Atrás dele, um segundo homem, também com semblante sério, usa terno escuro e camisa clara. O fundo é desfocado, com estruturas verticais claras, sugerindo um ambiente externo ou próximo a uma janela ampla.
PontoPoder

Filhos de Bolsonaro criticam condenação do pai: 'Suprema perseguição'

Flávio diz que “o jogo não acabou, está apenas começando”

Ingrid Campos e Raísa Azevedo
11 de Setembro de 2025
Ministros que integram a 1ª Turma do STF
PontoPoder

STF tem placar de 4x1 para condenação de Bolsonaro e outros réus de trama golpista em 2022

Ministros ainda devem definir a dosimetria da sentença dos réus, que pertencem ao "núcleo 1", considerado crucial pela PGR

Luana Barros
11 de Setembro de 2025