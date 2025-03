Policial penal suspeito de desvio de armas e munições da Secretaria de Administração Penitenciária é preso; veja vídeo

O policial penal Rocky Marciano Lopes Nogueira, suspeito de integrar um esquema criminoso de desvio de armas e munições de dentro da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) foi preso na tarde desta quinta-feira (27), no bairro São Cristóvão, em Fortaleza. A ação policial ocorreu de forma conjunta entre homens da SAP e da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

Em nota, a CGD e a SAP informaram que cumpriram "mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor de um policial penal". As pastas disseram ainda que "o suspeito está sendo investigado por envolvimento no desvio de armas de fogo da SAP".

Por fim, informaram que a "Controladoria também apura os fatos no âmbito administrativo" e que "não poderão fornecer mais informações, devido ao caráter sigiloso do processo". Ele agora ficará à disposição da Justiça para responder pela suspeita de participar do conluio criminoso.

O agente havia abandonado a função de supervisor do Núcleo de Armamentos (NUARM), que ocupava na Secretaria de Administração Penitenciária, desde que passou a ser investigado, mas continuava constando no Portal da Transparência do Estado como situação ativa com vencimento mensal que ultrapassa R$ 15 mil, já somadas as gratificações.

PROCESSO

Em matéria publicada no último dia 25, o Diário do Nordeste revelou a denúncia do sumiço das armas. A CGD informou, na ocasião, que havia enviado ao Poder Judiciário um inquérito policial que apurou a suspeita de que o policial penal estivesse participando do crime.

Como a investigação é sigilosa, a CGD não disse se Rocky Marciano foi indiciado ou se outros servidores da Pasta estão envolvidos. Também no dia 25, a reportagem revelou que o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 106ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, estava acompanhando as investigações do caso, mas não repassou mais detalhes por conta do sigilo.

No último dia 13, a CGD instaurou Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), para apurar as atitudes do servidor no âmbito administrativo, o que pode resultar na demissão de Marciano.

Quando da publicação da primeira reportagem, a reportagem questionou a SAP quantas armas 'sumiram', mas não houve resposta. No entanto, uma fonte que acompanha o caso disse que os desaparecimentos dos armamentos começou há meses e só no ano passado sumiram, pelo menos, 100 armas, entre fuzis e pistolas.

Por nota, a Secretaria de Administração Penitenciária disse “que o desaparecimento de armas de fogo da Secretaria, no ano de 2023, foi percebido e investigado pelo próprio corpo gestor da SAP".

QUEM É O POLICIAL PENAL INVESTIGADO

A portaria publicada no último dia 13 no Diário Oficial do Estado (DOE) pela CGD informa que a Pasta investiga se o servidor Rocky Marciano Lopes Nogueira, que atua na Pasta desde o ano de 2008, teria atuado "de forma negligente na guarda de material bélico enquanto exerceu o posto de supervisor do Núcleo de Armamentos (NUARM) da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), quando houve o desaparecimento de considerável quantidade de armamentos naquela repartição".

Não conseguimos contato com a defesa de Rocky Marciano para comentar a prisão e a investigação. A matéria será atualizada se houver manifestação dos advogados.

A SAP informou ainda que ao tomar conhecimento do caso "a primeira medida da Pasta foi afastar o policial penal da função de organização das armas, comunicar o fato para a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) e iniciar um levantamento de patrimônio dos armamentos pertencentes à Secretaria para contribuir nas investigações da Controladoria".

"A SAP também comunica que, no período do afastamento e investigação, o policial penal Rocky Marciano Lopes Nogueira deixou de comparecer ao serviço e abandonou o emprego que exercia na Secretaria. Diante da situação, a SAP formalizou a condição de "abandono de cargo público" do servidor e oficializou pedido de providências junto à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), assim como foi feito no inquérito policial que a CGD conduz sobre o desaparecimento das armas pertencentes ao Estado" SAP

Nota da SAP e CGD na íntegra

Uma Operação conjunta realizada pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), por intermédio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), e pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização, através da Coordenadoria de Inteligência (Coint/SAP), cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor de um policial penal. O suspeito está sendo investigado por envolvimento no desvio de armas de fogo da SAP. A Controladoria também apura os fatos no âmbito administrativo. Os órgãos não poderão fornecer mais informações, devido ao caráter sigiloso do processo.

