Poodle Scooby tem poucos dentes, problemas de visão e nunca foi vermifugado; veja plano de tratamento

Scooby, o poodle resgatado de maus-tratos na última quinta-feira (27), em Fortaleza, tem um quadro de saúde estável, se recupera bem, mas precisará passar por uma série de tratamentos e exames para ter uma recuperação integral. Apesar das dificuldades, o cãozinho de 14 anos tem se mostrado feliz com a nova vida.

“Ele carregava dois corpos em cima dele, praticamente. Era um animal com o peso de outro animal nas costas. Ele está aprendendo ainda a balançar o rabinho, a andar, sentar sem a sensação de um peso nas costas”, informou ao Diário do Nordeste a fundadora da ONG Anjos da Proteção Animal (APA), Stefanie Rodrigues.

Veja também Segurança Mulher é presa em flagrante por maus-tratos a cão poodle de 14 anos, em Fortaleza Ceará Avião com deportados chega a Fortaleza e quatro passageiros são presos após desembarque

Além do acúmulo de pelo retirado, Scooby nunca foi vermifugado, enfrenta problemas de visão, inflamação de pele, aguarda avaliação cardiológica, deve passar por uma ultrassonografia ainda esta semana e aguarda o resultado do exame de PCR.

A idade avançada é um fator delicado no processo de recuperação. Embora consiga se alimentar bem, o pooodle possui poucos dentes e precisa de alimentos moles, como ração úmida (sachês), segundo Stefanie.

'Quero que ele se sinta amado'

Ainda não é possível ter uma previsão de quanto tempo o tratamento de Scooby pode durar, já que o resultado de alguns testes clínicos levam até dez dias para informar o resultado.

“Mas a gente tem esperança de que tudo vai dar certo, de que ele vai ficar bem. Eu estou muito esperançosa para que ele possa sentir que ainda existem seres bons para poder cuidar dele. Eu quero que ele se sinta amado”, completou a protetora.

Por conta da inflamação da pele, o cãozinho ainda não pode ter contato com os outros 600 animais da ONG. Diariamente, desde o resgate, ele tem sido medicado com antibiótico, ati-flamatório, corticoide, tudo sendo manipulado intravenosamente.

“Ele tem força de vontade, ele é bem durinho, ele tem muita vitalidade. Se o bichinho resistiu até agora, com todo esse sofrimento, e agora que descobriu que existem humanos que realmente vão amá-lo, tenho certeza que ele vai passar mais uns anos com a gente”, compartilhou Stefanie.

A ONG criou uma campanha de arrecadação para ajudar nos custos do tratamento. Por meio de uma vaquinha virtual divulgada nas redes sociais, interessados podem contribuir com a recuperação do cãozinho.

RESGATE

A antiga tutora do Scooby, uma mulher de 47 anos, foi presa por maus-tratos no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, na manhã de quinta-feira (27).

Segundo a Polícia Civil do Ceará (PCCE), a prisão foi possível após denúncia anônima de que o animal era mantido em situação degradante.

A detida argumentou que não conseguia cuidar do animal por conta do seu forte temperamento. Em imagens registradas pelos protetores, o cãozinho, a todo momento do atendimento, foi dócil.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.