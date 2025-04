Avião da Latam com 107 passageiros sai da pista durante pouso em Chapecó (SC); veja vídeos

Um avião da companhia aérea Latam ultrapassou o limite da pista durante o pouso na noite dessa segunda-feira (31), no Aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó, em Santa Catarina. Apesar do susto, os 107 passageiros e cinco tripulantes não se feriram, e a aeronave acabou parando no gramado após o fim da pista, sem demais problemas.

O voo LA3276 saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, às 17h40 e estava previsto para chegar ao destino catarinense às 19h12, mas devido ao incidente, parou no município somente às 19h37, conforme informações do jornal Folha de S. Paulo.

Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos do caso.

Passageiros que estavam na aeronave relataram chover intensamento no momento do pouso. "Estava chovendo bastante na hora. Fez uma tentativa [de pouso], não conseguiu e arremeteu. E, na segunda tentativa, a gente percebeu que o avião estava muito rápido mesmo. Passou aqui na frente do terminal muito rápido. O susto foi bem grande. Graças a Deus, não aconteceu nada mais grave", detalhou o vendedor Sidirley, à emissora NSC TV.

Em nota ao portal g1, a concessionária que administra o aeroporto de Chapecó, a Voe Xap, disse que o desembarque dos passageiros ocorreu em segurança, e detalhou que atuava para liberar pista o mais rápido possível — o que não havia ocorrido até 21h21, horário em que foi divulgada o comunicado.

Cancelamento de voos

Em decorrência do caso, a Latam anunciou o cancelamento de cinco voos. São eles:

LA3277 (Chapecó-São Paulo/Guarulhos), que seria no mesmo dia

LA3278 (São Paulo/Guarulhos-Chapecó) de 1º/4

LA3279 (Chapecó-São Paulo/Guarulhos) de 1º/4

LA3822 (São Paulo/Guarulhos-Chapecó) de 1º/4

LA3823 (Chapecó-São Paulo/Guarulhos) de 1º/4

A empresa ainda detalhou que está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes impactados pelo caso.

