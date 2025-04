FAB derruba avião bimotor de estrangeiros na divisa entre Mato Grosso e Pará

Caças da Força Aérea Brasileira (FAB) interceptaram uma aeronave após ingresso não autorizado no espaço aéreo nacional, no domingo (13). O avião vinha do Peru e entrou no Brasil por volta das 9h da manhã.

“Seguindo os protocolos de policiamento do espaço aéreo brasileiro, os pilotos da FAB adotaram as medidas coercitivas de averiguação, como o reconhecimento à distância e interrogação, seguidas de medidas de intervenção, incluindo ordens de mudança de rota”, informou a FAB.

Após a persistência do comportamento irregular, o bimotor desceu e colidiu com o solo em uma área remota próxima à margem do rio São Manoel, divisa entre os estados de Mato Grosso e Pará.

BOLIVIANOS PRESOS

Dois bolivianos foram presos. Além disso, na apreensão, foram encontrados pacotes com substância análoga à maconha, encontrados nas proximidades da aeronave Um helicóptero de resgate foi acionado para transportar agentes da Polícia Federal responsáveis pelas Medidas de Controle no Solo (MCS).

Os suspeitos e o material apreendido foram levados sob custódia até a cidade de Alta Floresta (MT).

A interceptação faz parte da Operação Ostium, do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), com o objetivo de combater ilícitos no espaço aéreo brasileiro por meio de ações coordenadas entre a FAB e órgãos de segurança pública.