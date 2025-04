Carreta com contêiner tomba, esmaga carro e mata três pessoas em São Paulo

Uma carreta com contêiner tombou e esmagou um carro que estava parado no acostamento da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no Município de São Vicente, no litoral de São Paulo, na manhã deste sábado (19). As três pessoas que estavam no carro morreram no local. As informações são do portal g1.

O acidente aconteceu altura do km 286, na pista em sentido à Praia Grande, por volta das 8h40. O Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar atenderam a ocorrência.

Segundo informações da PM, o motorista da carreta alegou que, ao passar sob o viaduto do Parque das Bandeiras, perdeu o controle do volante na curva. A carreta com o contêiner tombou e atingiu o veículo.

O condutor da carreta teve ferimentos leves. A Ecovias, concessionária que administra a pista, reportou que o acidente causou lentidão no trânsito da Rodovia, km 282 ao km 286.