IBGE publica novo mapa-múndi com sul 'para cima' e Brasil no Centro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou uma nova versão do mapa-múndi em que o Brasil é mostrado como o centro do mundo e, dessa vez, com mais uma novidade: a imagem mostra o Hemisfério Sul no topo.

A nova versão do redesenho cartográfico no modelo mapa invertido foi revelado nessa quarta-feira (7), junto da divulgação do Triplo Fórum Internacional da Governança Sul Global, que ocorrerá em Fortaleza, no Ceará.

A ideia do redesenho do mapa reforça a posição do País, além de destacar a importância das demais potências do Hemisfério Sul, que surgem normalmente em posição inferior na cartografia convencional.

O lançamento, inclusive, ocorre em um ano no qual o Brasil participa ativamente de debates do Sul Global e do cenário mundial, presidindo o Brics e o Mercosul e recebendo a COP 30.

Os países que compõem o Brics, o Mercosul, os países de língua inglesa e do bioma amazônico também surgem destacados no novo mapa. Além disso, aparecem destacadas a cidade do Rio de Janeiro, como capital dos Brics, a cidade de Belém, como capital da COP 30, e o Ceará, como sede do Triplo Fórum.

Fórum no Ceará

O Triplo Fórum Internacional da Governança do Sul Global - Novos indicadores e temas estratégicos para o desenvolvimento e a sustentabilidade na Era Digital será realizado em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará, de 11 a 13 de junho.

O objetivo seria organizar um debate técnico sobre os desafios da governança internacional na era digital com a presença de reunir os chefes dos Institutos Nacionais de Estatística, autoridades, parlamentares, gestores públicos e privados, universidades, entidades da sociedade civil, jovens pesquisadores, estudantes e outros participantes.

A programação do evento detalhada será divulgada oficialmente nesta sexta-feira (9), pelo IBGE. As inscrições são gratuitas e só podem ser realizadas online para interessados do Brasil e de outras partes do mundo.

