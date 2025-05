Motorista que matou amigas atropeladas em faixa de pedestre vira réu em São Paulo

A Justiça de São Paulo aceitou, na terça-feira (6), a denúncia apresentada pela promotora de Justiça Erica Philipi contra Brendo dos Santos Sampaio, motorista preso por atropelar e matar duas jovens de 18 anos em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, no início de abril.

Com a decisão da Vara do Tribunal do Júri, Brendo se tornou réu por duplo homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas. Câmeras de segurança gravaram o momento do atropelamento.

Conforme o MPSP, o homem responderá pela prática dupla de "homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido".

O Ministério Público entendeu que o crime foi cometido por "motivo fútil". Segundo a denúncia, o estudante de Direito de 26 anos "habitualmente infringia regras de velocidade, não respeitava os semáforos e dirigia manuseando o celular".

Ainda conforme o MP, no dia do atropelamento, Brendo "conduzia em alta velocidade e se aproximou da faixa de pedestres e do cruzamento de vias sem desacelerar, tampouco tentou desviar das vítimas, assumindo o risco do resultado que causou."

Antes do atropelamento, Brendo acumulava 12 multas de trânsito no Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), segundo a Polícia Civil. Sete delas eram por excesso de velocidade, uma, por avançar o sinal vermelho e outras, por estacionar em local proibido.

Relembre o caso

As amigas Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa foram atropeladas e mortas no dia 9 de abril, quando atravessavam na faixa de pedestre da avenida Goiás, uma das principais vias de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Elas tinham ido comemorar o novo emprego de uma delas.

Ao serem atingidas pelo carro, que vinha em alta velocidade, as amigas foram arremessadas a mais de 50 metros de distância. Brendo voltava da faculdade quando atropelou as vítimas.

Em sua defesa, o motorista alegou que o sinal estava verde para ele, que só viu as vítimas quando o carro as atingiu, que não fugiu e tentou socorrê-las. O teste do bafômetro constatou que Brendo não estava bêbado.

