Veja chances de rebaixamento de Ceará e Fortaleza para a última rodada da Série A

A 37ª rodada da Série A de 2025 aumentou ainda mais a disputa pela permanência na elite nacional. Com apenas uma rodada pela frente, apenas dois times confirmaram o rebaixamento (Sport e Juventude), com Ceará e Fortaleza ainda na briga pela seguir na 1ª divisão e agora juntos fora do Z-4.

Na quarta-feira (4), o Leão venceu o Corinthians por 2 a 1, na Arena Castelão, e deixou a zona de rebaixamento após seis meses e 27 rodadas, subindo para a 16ª posição, agora com 43 pontos. A pontuação é a mesma do Ceará, que perdeu para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, mas permaneceu na 15ª colocação. Vale ressaltar que o primeiro time do Z-4 é o Vitória-BA, em 17º, com 42.

Legenda: O Fortaleza e o Ceará terminaram a 37ª rodada da Série A fora da zona de rebaixamento Foto: reprodução / SrGoool

Deste modo, tudo pode acontecer na última rodada. Atualmente, basicamente, as duas últimas vagas para a Série B de 2026 serão disputadas por Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória-BA e Internacional. Com todos os jogos às 16h, no domingo (7), os confrontos são: Botafogo x Fortaleza; Ceará x Palmeiras; Inter x Bragantino; Santos x Cruzeiro e Vitória-BA x São Paulo.

Chance de rebaixamento

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fortaleza tem um risco de 35% de rebaixamento neste momento, e o Ceará detém índice de 20,3%.

Iniciando a rodada fora do Z-4, o futebol cearense depende apenas de si para escapar do rebaixamento, ou seja, quem vencer garante a permanência. Já caso isso não ocorra, nos cenários de empate ou derrota, cada time depende de uma combinação que pode até beneficiar os dois, confirmando o Clássico-Rei para 2026 na 1ª divisão nacional - no melhor contexto de reta final do Brasileirão.

Segundo a entidade, hoje, a pontuação mais segura para evitar uma queda para a Série B é de 45. Mesmo assim, oferece perigo de 0,4%. Em tempo: nos pontos corridos, ninguém nunca caiu com 46.