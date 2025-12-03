Flamengo x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
O Vozão quer pontuar para sair da luta contra o rebaixamento e encara os rubro-negros que podem levantar o título de campeão brasileiro nesta rodada
Os holofotes e o clima de decisão tomam de conta do duelo entre Flamengo e Ceará, nesta quarta (3), às 21h30, pela penúltima rodada do Brasileirão. O rubro-negro pode levantar, com o apoio do seu torcedor, mais uma taça de campeão brasileiro, enquanto o Vozão quer se distanciar da zona de rebaixamento. O confronto decisivo para as duas equipes acontece no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.
O Ceará chega para o confronto depois de empatar em 1 a 1 com o Cruzeiro, na Arena Castelão. O time emplaca uma sequência negativa de três jogos sem vitória na reta final da competição, somando a isso as derrotas contra Internacional e Mirassol. O Alvinegro ocupa a 14ª posição, com 43 pontos, 2 a mais que o Internacional, primeiro time dentro do Z-4.
Já o Flamengo chega empolgado depois de conquistar a Libertadores diante do Palmeiras, em Lima, no Peru, sábado passado. No Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Filipe Luis lidera com 75 pontos, 5 a mais que o alviverde paulista. Na competição nacional, o rubro-negro vem de empate em 1 a 1, com o Atlético-MG, na última semana, em Minas Gerais, o que o consolidou na primeira posição restando duas rodadas.
Veja também
PALPITES
ONDE ASSISTIR
O confronto terá transmissão, com imagens, da TV Verdes Mares (Globo), Premiere, GETV (Youtube). A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.
VOZÃO COM BAIXAS
Para o confronto decisivo na Série A, o Ceará chega com baixas de dois titulares na sua zaga. Willian Machado e Matheus Bahia cumprem suspensão pelo terceiro amarelo e estão fora do duelo. O outro desfalque fica por conta de Pedro Henrique, que trata lesão na posterior da coxa esquerda.
A equipe de Porangabuçu tem a quinta defesa menos vazada da competição, com 36 gols sofridos até aqui, uma média de um gol por jogo. Sem contar com o zagueiro e o lateral-esquerdo titulares, a disputa fica entre Marllon e Éder para saber quem fica ao lado de Marcos Victor. Já no lado canhoto, Nícolas e Rafael Ramos são as opções para a posição.
Diante do Flamengo, Léo Condé relacionou 24 jogadores, sem novidades em relação ao time que empatou com o Cruzeiro, dentro de casa. Artilheiro do Vozão na temporada com 16 gols, 10 pela Série A, Pedro Raul é a esperança de gols da equipe nesta quarta-feira. O paraguaio Galeano vem na cola com 7 tentos marcados na primeira divisão.
Atuando como visitante na Série A, o Vozão levou a melhor contra Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo e Corinthians. Além das quatro vitórias, o time soma cinco empates e nove derrotas nas 18 partidas que fez, um aproveitamento na casa dos 31,5%. Contra o rubro-negro, o alvinegro quer melhorar ainda mais seu rendimento, que é o 7º melhor da primeira divisão no recorte de jogos fora de casa.
FLAMENGO EMBALADO
O rubro-negro carioca teve duas atividades para montar a estratégia e encarar o Ceará. A festa tomou de conta do final de semana depois de vencer o Palmeiras por 1 a 0 e conquistar o tetra da Libertadores. Para enfrentar o Vovô, Filipe Luís pode ter novidades no banco de reservas.
O zagueiro Léo Ortiz e o meio-campista Allan podem voltar a ser relacionados depois de tratamento de lesões no departamento médico do Flamengo. Outro retorno é o atacante Gonzalo Plata, que cumpriu suspensão no sábado passado contra o Palmeiras.
Quem segue fora é o atacante Pedro, que trata lesão muscular na coxa esquerda há duas semanas. A expectativa fica para o seu retorno apenas na Copa Intercontinental, em janeiro de 2026.
Com 74 gols marcados, o Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão, com 14 bolas nas redes a mais que o Palmeiras. Arrascaeta é o artilheiro do time preto e vermelho com 18 gols, seguido por Pedro, com 12, Bruno Henrique, que soma 8 feitos, e Luiz Araújo que tem um a menos.
O equilíbrio no time da Gávea existe já o time tem a defesa menos vazada. Ao longo de 36 partidas, o Flamengo tomou 24 gols. Dentro de casa, a equipe carioca tem sido pedra na chuteira dos adversários, sem nenhuma derrota na competição. Em 18 jogos da Série A que realizou como mandante, no Maracanã, a equipe soma 13 vitórias e 5 empates.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar e Jorginho (Saúl); Carrascal, Arrascaeta e Everton Cebolinha (Samuel Lino); Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Éder e Rafael Ramos; Fernando Sobral, Dieguinho e Zanocelo; Galeano, Paulo Baya (Fernandinho) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
FICHA TÉCNICA | FLAMENGO X CEARÁ
Local: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro-RJ
Data: 03/12/25 (quarta-feira)
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Árbitro Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)
Árbitro Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)
Quarto Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Árbitro de vídeo (VAR): Emerson de Almeida Ferreira (MG)