Professor dá aula com barricada na porta durante tiroteio no Cefet do Maracanã, no RJ

Um professor do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) do Maracanã, no Rio de Janeiro, fez uma barricada na sala e continuou a dar aula durante o tiroteio que ocorreu na unidade nesta sexta-feira (28)

Imagens compartilhadas pelo portal Metrópoles mostram a porta da sala de aula bloqueada por uma pilha de cadeiras.

O professor continuou a explanação, escrevendo na lousa, com um grupo de alunos sentados. As imagens mostram a maioria dos estudantes dispersa, utilizando o celular.

TIROTEIO NO CEFET

O tiroteio no Cefet deixou duas funcionárias mortas. O autor foi identificado como João Antônio Miranda Tello Ramos Gonçalves, funcionário que estava afastado da instituição. Ele tirou a própria vida em seguida.

Veja também País Justiça manda soltar Vorcaro, dono do Master País Menino que morreu após cair de prédio em MG estava sozinho em casa País Jovem de 19 anos é presa suspeita de envenenar a própria mãe

As vítimas são Allane de Souza Pedrotti Matos, diretora da Divisão de Acompanhamento, e Layse Costa Pinheiro, psicóloga da instituição.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o pânico dos estudantes, que ficaram deitados no momento do tiroteio.

Outros alunos também tentaram bloquear as portas das salas com cadeiras, para impedir a entrada do atirador.