Professor dá aula com barricada na porta durante tiroteio no Cefet do Maracanã, no RJ
Funcionário afastado matou a tiros duas mulheres na instituição.
Um professor do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) do Maracanã, no Rio de Janeiro, fez uma barricada na sala e continuou a dar aula durante o tiroteio que ocorreu na unidade nesta sexta-feira (28)
Imagens compartilhadas pelo portal Metrópoles mostram a porta da sala de aula bloqueada por uma pilha de cadeiras.
O professor continuou a explanação, escrevendo na lousa, com um grupo de alunos sentados. As imagens mostram a maioria dos estudantes dispersa, utilizando o celular.
TIROTEIO NO CEFET
O tiroteio no Cefet deixou duas funcionárias mortas. O autor foi identificado como João Antônio Miranda Tello Ramos Gonçalves, funcionário que estava afastado da instituição. Ele tirou a própria vida em seguida.
As vítimas são Allane de Souza Pedrotti Matos, diretora da Divisão de Acompanhamento, e Layse Costa Pinheiro, psicóloga da instituição.
Imagens publicadas nas redes sociais mostram o pânico dos estudantes, que ficaram deitados no momento do tiroteio.
Outros alunos também tentaram bloquear as portas das salas com cadeiras, para impedir a entrada do atirador.