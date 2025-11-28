Ex-funcionário mata duas mulheres no Cefet do Maracanã, no Rio de Janeiro

Um homem identificado como João Antônio Miranda Tello Gonçalves matou a tiros duas funcionárias do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) do Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (28), segundo o g1.

Segundo a apuração, policiais que estavam no local informaram que o homem tirou a própria vida após o crime.

Ele também era funcionário da instituição e estaria afastado por questões de saúde mental, ainda de acordo com o portal.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o pânico dos estudantes, que ficaram deitados no momento do tiroteio.

Alguns alunos também tentaram bloquear as portas das salas com cadeiras, para impedir a entrada do atirador.

Outro vídeo mostra um ambulância e bombeiros retirando o corpo de uma mulher em uma maca.

A Polícia Civil informou ao g1 que investiga a morte de três pessoas na ocorrência, e que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).