PF deflagra operação contra quadrilha que fabricava falso Mounjaro

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (27), uma operação para desarticular uma quadrilha que fabricava de forma clandestina o princípio ativo tirzepatida, utilizado em medicamentos injetáveis para tratamento de diabetes e obesidade, como o Mounjaro.

Conforme a PF, estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Clínicas, laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos investigados estão na mira da intitulada Operação Slim.

"A Operação Slim é destinada a desarticular uma rede dedicada à produção, fracionamento e comercialização clandestina do princípio ativo tirzepatida", explica a PF.

Investigação

Segundo investigação da Polícia Federal, a quadrilha articulava a fabricação, venda e o fracionamento de Mounjaro. O grupo mantinha uma estrutura de produção que não seguia os padrões sanitários e realizava envase, rotulagem e distribuição do produto de forma irregular.

Na fábrica, os agentes também encontraram indícios de produção em série em escala industrial, prática que é proibida no âmbito da manipulação magistral.

"A apuração também revelou a comercialização do material por meio de plataformas digitais, sem controles mínimos de qualidade, esterilidade ou rastreabilidade, elevando o risco sanitário ao consumidor", detalhou a PF.

O marketing da empresa nas redes sociais também induzia o público a acreditar que a produção da substância era permitida.

"As medidas cumpridas hoje visam interromper a atividade ilícita, identificar os responsáveis pela cadeia de produção e distribuição e recolher documentos, equipamentos e insumos que auxiliem na análise laboratorial e perícia técnica dos materiais apreendidos" informou a polícia.

A Operação Slim tem o apoio da Anvisa e das Vigilâncias Sanitárias dos estados de São Paulo, Bahia e Pernambuco.