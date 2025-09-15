Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mounjaro: novas doses chegam ao Brasil este mês por até R$ 3,6 mil

Fabricante afirma que versões terão tratamento mais individualizado

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:49)
Ser Saúde
Mounjaro em cima de uma superfície, tanto a caixa como a caneta
Legenda: A Anvisa já havia ampliado a autorização para a tirzepatida desde setembro de 2023, com início da comercialização em junho deste ano
Foto: Shutterstock/MKPhoto12

A farmacêutica Eli Lilly anunciou, nesta segunda-feira (15), a chegada de duas novas dosagens de Mounjaro (tirzepatida) ao mercado brasileiro. As versões de 7,5 mg e 10 mg começam a ser disponibilizadas já na primeira quinzena de setembro e ao longo de outubro.

O tratamento mensal — equivalente a uma caixa com quatro canetas aplicadoras — terá preços que variam de R$ 2,6 mil a R$ 3,6 mil, dependendo do canal de compra.

Segundo a companhia, a ampliação da oferta busca atender de forma mais individualizada pessoas com diabetes tipo 2, obesidade ou sobrepeso associado a comorbidades.

“Estamos entusiasmados em trazer as novas dosagens para o mercado local. Sabemos o impacto do tratamento para os pacientes com diabetes tipo 2 e obesidade, que agora devem contar com doses ainda mais potentes para atender suas necessidades médicas individualizadas”, afirmou em comunicado Felipe Berigo, diretor executivo de Cardiometabolismo da Lilly no Brasil.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda de 32 suplementos da mesma marca por 'condições insalubres' de fabricação

teaser image
Ser Saúde

OMS adiciona Ozempic e Wegovy em lista de medicamentos essenciais contra obesidade e diabetes

Anvisa e disponibilidade internacional

A Anvisa já havia ampliado a autorização para a tirzepatida desde setembro de 2023, com início da comercialização em junho deste ano.

Com isso, o Brasil passou a ter acesso a concentrações que estão disponíveis em países como Estados Unidos e Europa desde 2022.

Nos EUA, também existem versões de 12,5 mg e 15 mg, que ainda não têm previsão de chegada ao mercado brasileiro.

Tratamento gradual

O uso do medicamento deve ser feito com supervisão médica. O tratamento normalmente começa com doses menores, para reduzir os efeitos colaterais gastrointestinais.

De acordo com a resposta do paciente, a dosagem pode ser ajustada. As novas versões, de 7,5 mg e 10 mg, são consideradas intermediárias e podem ser indicadas quando o uso de 5 mg não apresenta resultados suficientes no controle da glicemia e do peso.

Assuntos Relacionados
Mounjaro em cima de uma superfície, tanto a caixa como a caneta
Ser Saúde

Mounjaro: novas doses chegam ao Brasil este mês por até R$ 3,6 mil

Fabricante afirma que versões terão tratamento mais individualizado

Redação
Há 1 hora
Imagem de uma mão segurando diversos tipos de suplementos vitamínicos e medicamentos, enquanto uma pessoa despeja uma cápsula de um frasco branco, ilustra decisão da ANVISA em proibir venda de sumplentos de uma marca
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda de 32 suplementos da mesma marca por 'condições insalubres' de fabricação

Autoridade constatou que os produtos eram produzidos sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos. Veja lista de itens afetados

Carol Melo
08 de Setembro de 2025
caneta emagrecedora, como ozempic, wegovy e mounjaro
Ser Saúde

OMS adiciona Ozempic e Wegovy em lista de medicamentos essenciais contra obesidade e diabetes

Recomendação foi feita pela primeira vez pela organização na última sexta-feira (5)

Redação e AFP
06 de Setembro de 2025
Imagem de espuma cerveja sem álcool dentro de um copo
Ser Saúde

Gosta de cerveja sem álcool? Tire algumas dúvidas sobre a bebida

Versão sem a substância tem alcançado cada vez mais adeptos em todo o mundo

Ser Saúde

Implanon agora é coberto pelos planos de saúde em 2025; saiba mais sobre o método contraceptivo

O implante passou a ser oferecido de forma obrigatória pelos planos de saúde neste mês

Pessoas brindando com copos de chope em uma mesa de bar para matéria sobre cerveja sem álcool faz mal
Ser Saúde

Cerveja sem álcool faz mal para saúde? Veja os benefícios e contraindicações da bebida

Bebida é utilizada, na maioria das vezes, por consumidores que desejam evitar o álcool ou as calorias da cerveja convencional

Mylena Gadelha
02 de Setembro de 2025
Imagem da fachada do prédio da Anvisa, agência de vigilância sanitária no Brasil, com entrada principal, estacionamento e área verde, em uma manhã ensolarada.
Ser Saúde

Anvisa proíbe produto infantil, recolhe molho de pimenta e suspende cosmético; veja marcas

Decisões da autarquia foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU)

Paulo Roberto Maciel*
02 de Setembro de 2025
Caneta de Mounjaro dentro de embalagem
Ser Saúde

Médicos pedem proibição de manipulados de Mounjaro à Anvisa após restrição para Ozempic

Segundo a SBEM, a manipulação envolve uma série de fatores de risco, como instabilidade na conservação

Redação
26 de Agosto de 2025
Pessoa caminhando com auxílio de suporte
Ser Saúde

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA): conheça a doença e entenda os principais sintomas

Doença é degenerativa e pode levar à paralisia irreversível

Mylena Gadelha
26 de Agosto de 2025
Imagem de uma pessoa com luvas azuis segurando uma seringa com um frasco de vacina Ozempic na área de saúde, destacando o uso do medicamento Ozempic para tratamento de diabetes e controle de peso.
Ser Saúde

Anvisa dará prioridade ao registro de produção das canetas emagrecedoras no Brasil

Edital foi publicado no Diário Oficial da União para empresas produtoras de medicamentos a base de semaglutida e liraglutida

Redação
26 de Agosto de 2025
Canetas de Ozempic
Ser Saúde

‘Elitização’: entidades médicas criticam decisão de não incluir Ozempic e Saxenda no SUS

Na manifestação, as entidades afirmaram que existe uma “elitização do acesso ao tratamento medicamentoso da obesidade no país”

Redação
23 de Agosto de 2025
Canetas Ozempic, com semaglutida, medicamento que foi analisado pelo SUS
Ser Saúde

Comissão veta inclusão de canetas emagrecedoras no SUS devido ao alto custo de tratamento

Segundo Conitec, comissão ligada ao Ministério da Saúde, custos poderiam chegar a R$ 7 bilhões em cinco anos

Redação
22 de Agosto de 2025
foto de alimentos que melhoram os sintomas da menopausa como queijo, brócolis, sementes e alho
Ser Saúde

Especialista explica como fazer uma dieta para 'desinflamar' o corpo durante a menopausa

Dicas para reduzir os “calorões”, manter a forma física e prevenir a perda óssea com base na ciência

montagem de fotos da atriz Fernanda Rodrigues, que revelou o diagnóstico de um carcinoma basecular, câncer de pele
Ser Saúde

Entenda o que é carcinoma basocelular, diagnóstico revelado pela atriz Fernanda Rodrigues

A artista afirmou que o câncer de pele reapareceu um ano após ela ter passado por uma cirurgia de remoção

Raísa Azevedo
19 de Agosto de 2025
Duas empresas tiveram medicamentos vetados pela Anvisa
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda de radiofármacos sem registro; veja lista de medicamentos

Quatro medicamentos estão em lista

Redação
19 de Agosto de 2025
Cena de vale tudo onde celina impede clientes de restaurante de comer maionese envenenada com salmonella
Ser Saúde

Maionese com Salmonella em 'Vale Tudo': capítulo exibido na quarta-feira traz alerta de saúde

Salmonella é uma bactéria que causa intoxicação alimentar

Redação
14 de Agosto de 2025
foto de mulher cansada em frente a computador. A imagem ilustra uma matéria sobre cansaço e falta de vitaminas
Ser Saúde

Cansaço ou falta de vitamina? Especialista aponta sintomas da avitaminose e como evitar

Exaustão pode estar ligada a algo mais profundo do que apenas excesso de trabalho ou afazeres do dia a dia

Raísa Azevedo
14 de Agosto de 2025
Imagem de um fisioterapeuta e uma idosa, mostrando momentos de alegria entre idosos e adultos, ambientada em uma sala de estar.
Ser Saúde

Fisioterapeuta compartilha evolução de paciente com 90 anos diagnosticada com parkinson

Dona Maria precisou do tratamento após ficar internada por uma pneumonia, no começo do ano

Paulo Roberto Maciel*
14 de Agosto de 2025
Lorena Rodríguez foi operada no Hospital Internacional da Colômbia
Ser Saúde

Colombiana é a primeira do mundo a passar por cirurgia contra depressão crônica

O procedimento começou com um mapeamento detalhado do cérebro, feito por exames de ressonância magnética

Redação
14 de Agosto de 2025
Frascos de lubrificante
Ser Saúde

Lote falso do gel lubrificante K-Med é recolhido pela Anvisa; saiba o que fazer

A medida, de acordo com a entidade, atinge apenas o lote L2407415

Redação
13 de Agosto de 2025