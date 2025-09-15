Mounjaro: novas doses chegam ao Brasil este mês por até R$ 3,6 mil

A farmacêutica Eli Lilly anunciou, nesta segunda-feira (15), a chegada de duas novas dosagens de Mounjaro (tirzepatida) ao mercado brasileiro. As versões de 7,5 mg e 10 mg começam a ser disponibilizadas já na primeira quinzena de setembro e ao longo de outubro.

O tratamento mensal — equivalente a uma caixa com quatro canetas aplicadoras — terá preços que variam de R$ 2,6 mil a R$ 3,6 mil, dependendo do canal de compra.

Segundo a companhia, a ampliação da oferta busca atender de forma mais individualizada pessoas com diabetes tipo 2, obesidade ou sobrepeso associado a comorbidades.

“Estamos entusiasmados em trazer as novas dosagens para o mercado local. Sabemos o impacto do tratamento para os pacientes com diabetes tipo 2 e obesidade, que agora devem contar com doses ainda mais potentes para atender suas necessidades médicas individualizadas”, afirmou em comunicado Felipe Berigo, diretor executivo de Cardiometabolismo da Lilly no Brasil.

Veja também Ser Saúde Anvisa proíbe venda de 32 suplementos da mesma marca por 'condições insalubres' de fabricação Ser Saúde OMS adiciona Ozempic e Wegovy em lista de medicamentos essenciais contra obesidade e diabetes

Anvisa e disponibilidade internacional

A Anvisa já havia ampliado a autorização para a tirzepatida desde setembro de 2023, com início da comercialização em junho deste ano.

Com isso, o Brasil passou a ter acesso a concentrações que estão disponíveis em países como Estados Unidos e Europa desde 2022.

Nos EUA, também existem versões de 12,5 mg e 15 mg, que ainda não têm previsão de chegada ao mercado brasileiro.

Tratamento gradual

O uso do medicamento deve ser feito com supervisão médica. O tratamento normalmente começa com doses menores, para reduzir os efeitos colaterais gastrointestinais.

De acordo com a resposta do paciente, a dosagem pode ser ajustada. As novas versões, de 7,5 mg e 10 mg, são consideradas intermediárias e podem ser indicadas quando o uso de 5 mg não apresenta resultados suficientes no controle da glicemia e do peso.