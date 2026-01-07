Cereulide: o que é, sintomas e como tratar a contaminação detectada em fórmulas da Nestlé

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mandou recolher nesta quarta-feira (7) lotes de diversas fórmulas infantis da Nestlé, incluindo Nestogeno e Nan Supreme, por risco de contaminação por cereulide. A toxina é produzida pela bactéria Bacillus cereus e foi encontrada em um dos ingredientes utilizados na fabricação dos produtos.

Em comunicado oficial, a Nestlé alega que a bactéria é "comumente encontrada em matérias-primas e em alimentos", mas, em alguns casos, ela tem o potencial de produzir substâncias, dentre elas, a cereulide.

"A exposição à cereulide pode, em casos mais graves, causar vômitos persistentes, diarreia e letargia incomum", reconhece a empresa.

Os sintomas tendem a aparecer logo após a exposição ou até seis horas após o consumo. Vamos entender melhor.

O que é a Bacillus cereus e a cereulide?

A Bacillus cereus é uma bactéria geralmente encontrada em matérias-primas, mas, ocasionalmente, também pode ser achada em alimentos como leite e produtos lácteos. Segundo a Nestlé, é um microorganismo cujas cepas, em sua maioria, não impactam na segurança alimentar.

No entanto, a Bacillus é capaz de criar toxinas como a cereulide, que pode causar uma série de reações adversas.

Quais são os sintomas de intoxicação por Bacillus cereus?

De acordo com a Anvisa, a contaminação por cereulide pode causar:

Vômito persistente;

Diarreia;

Letargia incomum (sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio e incapacidade de reagir e expressar emoções).

O que fazer para tratar a cereulide?

Se pais e responsáveis observarem os sintomas descritos acima em bebês e crianças, devem levá-los imediatamente para atendimento hospitalar. Aos médicos, deve ser informado o alimento consumido, se possível com uma amostra da embalagem.

Recolhimento dos lotes

A Anvisa proibiu a comercialização, distribuição e o uso de lotes das seguintes fórmulas infantis da Nestlé: Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino. A decisão foi motivada pelo risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.

O recolhimento dos produtos tem caráter preventivo e teve início após a detecção da toxina em produtos oriundos de uma fábrica localizada na Holanda, onde foi identificado que a toxina estava presente em um dos ingredientes utilizados na fabricação.