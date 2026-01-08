Diário do Nordeste
Anvisa aprova medicamento para estágio inicial do Alzheimer

Entenda como substância age no combate aos sintomas da doença incurável.

(Atualizado às 10:40)
Ser Saúde
Imagem mostra perfil de uma idosa com cabelos brancos e pele enrugada, com as mãos apoiadas sobre uma mesa de azulejos coloridos, ilustrando doença de Alzheimer.
Legenda: Sustância age reduzindo o acúmulo de placas beta-amiloides no cérebro.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

Pacientes diagnosticados na fase inicial do Alzheimer ganharam uma nova opção de tratamento para retardar o declínio cognitivo da doença no Brasil, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o medicamento Leqembi. 

Produzida com o anticorpo lecanemabe, a substância é uma solução que age reduzindo as placas beta-amiloides no cérebro. O acúmulo dessas placas é uma característica definidora do Alzheimer.

A liberação do novo medicamento foi publicada no Diário Oficial da União (Dou) em 22 de dezembro de 2025. 

Ser Saúde

Anvisa suspende lote de molho de tomate por conter pedaços de vidro

teaser image
Ser Saúde

Anvisa recolhe lote de pantoprazol com embalagem trocada

Melhora da qualidade de vida

Segundo a Anvisa, o Leqembi teve a eficácia clínica avaliada em um estudo principal que envolveu 1.795 paciente em estágio inicial, que apresentavam placas betaamiloides no cérebro e receberam o medicamento ou placebo. 

Na pesquisa, a avaliação ocorreu a partir de uma escala de demência denominada CDR-SB, que testa a gravidade da doença de Alzheimer em pacientes e inclui questões que ajudam a determinar o quanto a vida diária do paciente foi afetada pelo comprometimento cognitivo.

Segundo o estudo, no subgrupo de 1.521 pessoas, os pacientes tratados com Leqembi apresentaram um aumento menor na pontuação CDR-SB do que aqueles que receberam placebo. "A principal medida de eficácia foi a mudança nos sintomas após 18 meses", apontou a agência.

