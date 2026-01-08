Anvisa recolhe lote de pantoprazol com embalagem trocada

Um lote do medicamento pantoprazol sódico sesqui-hidratado 40 mg, produzido pelo laboratório MedQuímica, está sendo recolhido por uma determinação dessa quarta-feira (7) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A ação ainda suspende a comercialização, a distribuição e o uso do produto.

A medida foi adotada após a própria fabricante comunicar o recolhimento ao identificar que as caixas do lote OA3169 da substância, indicada para tratar problemas gastrointestinais, foram trocadas pela embalagem de outro remédio, a Hidroclorotiazida 25 mg, voltada para pressão alta.

Em comunicado, a Anvisa destacou que a determinação afeta somente o lote OA3169 do pantoprazol sódico sesqui-hidratado 40 mg produzido pela MedQuímica.

Outro medicamento que teve a embalagem trocada foi o lote 569889 do antialérgico Alektos 20 mg, fabricado pela empresa Cosmed, que também teve o recolhimento determinado pela agência, assim como a suspensão da comercialização, da distribuição e do uso.

A caixa do produto foi trocada pela do medicamento Nesina, voltado ao tratamento de diabete. Assim como o caso anterior, o laboratório determinou o recolhimento voluntário do item.

Lotes falsificados de Mounjaro, Imbruvica e Voranigo

Na mesma resolução dessa quarta, a Anvisa determinou a apreensão e a proibição de lotes considerados falsificados de medicamentos de alto custo, voltados ao tratamento de obesidade e alguns tipos de câncer. São eles: