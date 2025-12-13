Diário do Nordeste
Alimentos que mancham os dentes: conheça 7 opções e o que fazer para evitar

Especialista alerta que bebidas e alimentos muito ácidos podem desgastar o esmalte dos dentes.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Ser Saúde
Imagem de um processo de clareamento dos dentes.
Legenda: O processo de clareamento dos dentes retira manchas de alimentação.
Foto: Shutterstock/dimid_86.

O clareamento dos dentes é um procedimento estético que tem se tornado cada vez mais comum. O sorriso branco está relacionado a novos padrões de beleza, mas mesmo realizando o clareamento, ainda é possível voltar a ter manchas nos dentes. Você sabia que o café, o molho shoyu e o vinho tinto estão entre os maiores vilões? Confira abaixo uma lista de itens que podem ser evitados.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o dentista Paulo Yanase* explicou que o escurecimento está relacionado com o consumo de alguns alimentos. A presença de frutas ácidas na alimentação, como limão e abacaxi, não significa automaticamente ter manchas nos dentes. 

Imagem de um dente amarelado para matéria sobre alimentos que mancham os dentes.
Legenda: O café possui pigmentos fortes.
Foto: Shutterstock/Onstockphoto.

No entanto, esses alimentos possuem ácidos que ajudam a corroer o esmalte dos dentes, deixando-os mais porosos. Com isso, ficam mais vulneráveis ao escurecimento por outros alimentos

"Um equívoco comum é achar que água com limão mancha os dentes, o que não ocorre diretamente, o problema é o desgaste ácido. Alimentos claros, como arroz, pão e massa, não mancham os dentes, apesar de algumas pessoas acreditarem nisso".
Paulo Yanase
Dentista

Por que alguns alimentos mancham os dentes?

Os alimentos mancham os dentes devido à presença de pigmentos conhecidos como cromógenos, substância capaz de produzir cor após uma reação química. Quando aderem ao esmalte do dente, começam a amarelar a região.

Além disso, Paulo explicou que quando o pH da boca está mais ácido, a camada protetora dos dentes fica mais porosa, facilitando a fixação desses pigmentos. 

"Bebidas e alimentos muito ácidos podem desgastar o esmalte ao longo do tempo, tornando os dentes ainda mais suscetíveis às manchas. Há também hábitos, como o tabagismo, que aceleram esse processo devido a substâncias como nicotina e alcatrão", afirmou o dentista.

Quais os principais alimentos que mancham os dentes?

Alguns alimentos são mais conhecidos pelo escurecimento dos dentes. O especialista Paulo Yanase detalhou que os principais responsáveis são os alimentos e bebidas ricas em pigmentos. Alguns também possuem substâncias com alta capacidade de aderência ao esmalte. 

Café

café contém alta concentração de cromógenos. Assim, escurecem os dentes, principalmente quem consome várias vezes ao dia. 

Vinho tinto

Assim como o café, reúne pigmentos escuros. Essa bebida também é ácida, contribuindo para manchar rapidamente. 

Chá preto

O chá preto possui pigmentos fortes, que podem manchar os dentes com o passar do tempo.

Refrigerantes e bebidas ácidas

Já os refrigerantes e as bebidas ácidas contribuem ao tornar o pH mais baixo e ácido, desgastando o esmalte e deixando os dentes mais vulneráveis a manchas.

Molho shoyu e molhos escuros

O molho shoyu possui pigmentação elevada e coloração intensa.

Beterraba e frutas escuras (açaí, amora, mirtilo)

A beterraba e frutas escuras, como açaí e amora, possuem corantes naturais que aderem facilmente ao esmalte.

Cigarro (tabagismo)

A nicotina e o alcatrão produzem manchas amareladas ou acastanhadas muito resistentes.

Imagem de um homem realizando clareamento dos dentes.
Legenda: Alguns alimentos possuem ácidos que ajudam a corroer o esmalte dos dentes.
Foto: Shutterstock/Rabizo Anatolii.

Como evitar que os alimentos manchem os dentes?

Apesar desses alimentos mancharem os dentes, Paulo explicou que não é preciso necessariamente cortar os itens da alimentação. 

Dentre alguns cuidados que ajudam a evitar essas manchas, estão: 

  • Enxaguar a boca com água após ingerir café, vinho, refrigerante ou alimentos muito pigmentados;
  • Evitar escovar imediatamente após consumir algo ácido. O ideal é esperar cerca de 30 minutos, pois o esmalte fica momentaneamente amolecido;
  • Usar canudo em bebidas escuras ou ácidas, para reduzir o contato direto com os dentes;
  • Manter boa higiene bucal diária, com escovação três vezes ao dia e uso de fio dental;
  • Realizar limpezas profissionais periódicas, que removem pigmentos acumulados;
  • Para quem deseja dentes mais claros, o clareamento dental supervisionado é a alternativa segura e eficaz. 

Ao Diário do Nordeste, o especialista ainda alertou sobre a importância de evitar receitas caseiras com limão, bicarbonato ou carvão, que desgastam o esmalte.

Quando procurar um dentista?

A visita ao dentista deve ser marcada de forma regular, ao menos a cada seis meses. 

No entanto, alguns sinais podem evidenciar a necessidade de procurar um profissional de forma antecipada, como:

  • Surgimento de manchas que apareceram rapidamente ou se tornaram mais escuras do que o habitual;
  • Surgimento de sintomas como sensibilidade, dor ou desgaste visível no esmalte;
  • Quando a pessoa utiliza receitas caseiras para clarear os dentes e percebe maior sensibilidade.

Além disso, as pessoas que fumam ou consomem rotineiramente alimentos pigmentados, como café ou vinho, devem avaliar o esmalte do dente com mais frequência. 

*Dr. Paulo Yanase, dentista com especialização em Implantodontia, atuante na Oral Sin.

