Alimentos que mancham os dentes: conheça 7 opções e o que fazer para evitar

O clareamento dos dentes é um procedimento estético que tem se tornado cada vez mais comum. O sorriso branco está relacionado a novos padrões de beleza, mas mesmo realizando o clareamento, ainda é possível voltar a ter manchas nos dentes. Você sabia que o café, o molho shoyu e o vinho tinto estão entre os maiores vilões? Confira abaixo uma lista de itens que podem ser evitados.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o dentista Paulo Yanase* explicou que o escurecimento está relacionado com o consumo de alguns alimentos. A presença de frutas ácidas na alimentação, como limão e abacaxi, não significa automaticamente ter manchas nos dentes.

Legenda: O café possui pigmentos fortes. Foto: Shutterstock/Onstockphoto.

No entanto, esses alimentos possuem ácidos que ajudam a corroer o esmalte dos dentes, deixando-os mais porosos. Com isso, ficam mais vulneráveis ao escurecimento por outros alimentos.

"Um equívoco comum é achar que água com limão mancha os dentes, o que não ocorre diretamente, o problema é o desgaste ácido. Alimentos claros, como arroz, pão e massa, não mancham os dentes, apesar de algumas pessoas acreditarem nisso". Paulo Yanase Dentista

Por que alguns alimentos mancham os dentes?

Os alimentos mancham os dentes devido à presença de pigmentos conhecidos como cromógenos, substância capaz de produzir cor após uma reação química. Quando aderem ao esmalte do dente, começam a amarelar a região.

Além disso, Paulo explicou que quando o pH da boca está mais ácido, a camada protetora dos dentes fica mais porosa, facilitando a fixação desses pigmentos.

"Bebidas e alimentos muito ácidos podem desgastar o esmalte ao longo do tempo, tornando os dentes ainda mais suscetíveis às manchas. Há também hábitos, como o tabagismo, que aceleram esse processo devido a substâncias como nicotina e alcatrão", afirmou o dentista.

Veja também Ser Saúde Meningite: conheça principais riscos, sintomas e como tratar Ser Saúde Vacinação precoce protege prematuros contra infecções graves e hospitalizações

Quais os principais alimentos que mancham os dentes?

Alguns alimentos são mais conhecidos pelo escurecimento dos dentes. O especialista Paulo Yanase detalhou que os principais responsáveis são os alimentos e bebidas ricas em pigmentos. Alguns também possuem substâncias com alta capacidade de aderência ao esmalte.

Café

O café contém alta concentração de cromógenos. Assim, escurecem os dentes, principalmente quem consome várias vezes ao dia.

Vinho tinto

Assim como o café, reúne pigmentos escuros. Essa bebida também é ácida, contribuindo para manchar rapidamente.

Chá preto

O chá preto possui pigmentos fortes, que podem manchar os dentes com o passar do tempo.

Refrigerantes e bebidas ácidas

Já os refrigerantes e as bebidas ácidas contribuem ao tornar o pH mais baixo e ácido, desgastando o esmalte e deixando os dentes mais vulneráveis a manchas.

Molho shoyu e molhos escuros

O molho shoyu possui pigmentação elevada e coloração intensa.

Beterraba e frutas escuras (açaí, amora, mirtilo)

A beterraba e frutas escuras, como açaí e amora, possuem corantes naturais que aderem facilmente ao esmalte.

Cigarro (tabagismo)

A nicotina e o alcatrão produzem manchas amareladas ou acastanhadas muito resistentes.

Legenda: Alguns alimentos possuem ácidos que ajudam a corroer o esmalte dos dentes. Foto: Shutterstock/Rabizo Anatolii.

Como evitar que os alimentos manchem os dentes?

Apesar desses alimentos mancharem os dentes, Paulo explicou que não é preciso necessariamente cortar os itens da alimentação.

Dentre alguns cuidados que ajudam a evitar essas manchas, estão:

Enxaguar a boca com água após ingerir café, vinho, refrigerante ou alimentos muito pigmentados;

Evitar escovar imediatamente após consumir algo ácido. O ideal é esperar cerca de 30 minutos, pois o esmalte fica momentaneamente amolecido;

Usar canudo em bebidas escuras ou ácidas, para reduzir o contato direto com os dentes;

Manter boa higiene bucal diária, com escovação três vezes ao dia e uso de fio dental;

Realizar limpezas profissionais periódicas, que removem pigmentos acumulados;

Para quem deseja dentes mais claros, o clareamento dental supervisionado é a alternativa segura e eficaz.

Ao Diário do Nordeste, o especialista ainda alertou sobre a importância de evitar receitas caseiras com limão, bicarbonato ou carvão, que desgastam o esmalte.

Quando procurar um dentista?

A visita ao dentista deve ser marcada de forma regular, ao menos a cada seis meses.

No entanto, alguns sinais podem evidenciar a necessidade de procurar um profissional de forma antecipada, como:

Surgimento de manchas que apareceram rapidamente ou se tornaram mais escuras do que o habitual;

Surgimento de sintomas como sensibilidade, dor ou desgaste visível no esmalte;

Quando a pessoa utiliza receitas caseiras para clarear os dentes e percebe maior sensibilidade.

Além disso, as pessoas que fumam ou consomem rotineiramente alimentos pigmentados, como café ou vinho, devem avaliar o esmalte do dente com mais frequência.

*Dr. Paulo Yanase, dentista com especialização em Implantodontia, atuante na Oral Sin.