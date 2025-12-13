Alimentos que mancham os dentes: conheça 7 opções e o que fazer para evitar
Especialista alerta que bebidas e alimentos muito ácidos podem desgastar o esmalte dos dentes.
O clareamento dos dentes é um procedimento estético que tem se tornado cada vez mais comum. O sorriso branco está relacionado a novos padrões de beleza, mas mesmo realizando o clareamento, ainda é possível voltar a ter manchas nos dentes. Você sabia que o café, o molho shoyu e o vinho tinto estão entre os maiores vilões? Confira abaixo uma lista de itens que podem ser evitados.
Em entrevista ao Diário do Nordeste, o dentista Paulo Yanase* explicou que o escurecimento está relacionado com o consumo de alguns alimentos. A presença de frutas ácidas na alimentação, como limão e abacaxi, não significa automaticamente ter manchas nos dentes.
No entanto, esses alimentos possuem ácidos que ajudam a corroer o esmalte dos dentes, deixando-os mais porosos. Com isso, ficam mais vulneráveis ao escurecimento por outros alimentos.
"Um equívoco comum é achar que água com limão mancha os dentes, o que não ocorre diretamente, o problema é o desgaste ácido. Alimentos claros, como arroz, pão e massa, não mancham os dentes, apesar de algumas pessoas acreditarem nisso".
Por que alguns alimentos mancham os dentes?
Os alimentos mancham os dentes devido à presença de pigmentos conhecidos como cromógenos, substância capaz de produzir cor após uma reação química. Quando aderem ao esmalte do dente, começam a amarelar a região.
Além disso, Paulo explicou que quando o pH da boca está mais ácido, a camada protetora dos dentes fica mais porosa, facilitando a fixação desses pigmentos.
"Bebidas e alimentos muito ácidos podem desgastar o esmalte ao longo do tempo, tornando os dentes ainda mais suscetíveis às manchas. Há também hábitos, como o tabagismo, que aceleram esse processo devido a substâncias como nicotina e alcatrão", afirmou o dentista.
Quais os principais alimentos que mancham os dentes?
Alguns alimentos são mais conhecidos pelo escurecimento dos dentes. O especialista Paulo Yanase detalhou que os principais responsáveis são os alimentos e bebidas ricas em pigmentos. Alguns também possuem substâncias com alta capacidade de aderência ao esmalte.
Café
O café contém alta concentração de cromógenos. Assim, escurecem os dentes, principalmente quem consome várias vezes ao dia.
Vinho tinto
Assim como o café, reúne pigmentos escuros. Essa bebida também é ácida, contribuindo para manchar rapidamente.
Chá preto
O chá preto possui pigmentos fortes, que podem manchar os dentes com o passar do tempo.
Refrigerantes e bebidas ácidas
Já os refrigerantes e as bebidas ácidas contribuem ao tornar o pH mais baixo e ácido, desgastando o esmalte e deixando os dentes mais vulneráveis a manchas.
Molho shoyu e molhos escuros
O molho shoyu possui pigmentação elevada e coloração intensa.
Beterraba e frutas escuras (açaí, amora, mirtilo)
A beterraba e frutas escuras, como açaí e amora, possuem corantes naturais que aderem facilmente ao esmalte.
Cigarro (tabagismo)
A nicotina e o alcatrão produzem manchas amareladas ou acastanhadas muito resistentes.
Como evitar que os alimentos manchem os dentes?
Apesar desses alimentos mancharem os dentes, Paulo explicou que não é preciso necessariamente cortar os itens da alimentação.
Dentre alguns cuidados que ajudam a evitar essas manchas, estão:
- Enxaguar a boca com água após ingerir café, vinho, refrigerante ou alimentos muito pigmentados;
- Evitar escovar imediatamente após consumir algo ácido. O ideal é esperar cerca de 30 minutos, pois o esmalte fica momentaneamente amolecido;
- Usar canudo em bebidas escuras ou ácidas, para reduzir o contato direto com os dentes;
- Manter boa higiene bucal diária, com escovação três vezes ao dia e uso de fio dental;
- Realizar limpezas profissionais periódicas, que removem pigmentos acumulados;
- Para quem deseja dentes mais claros, o clareamento dental supervisionado é a alternativa segura e eficaz.
Ao Diário do Nordeste, o especialista ainda alertou sobre a importância de evitar receitas caseiras com limão, bicarbonato ou carvão, que desgastam o esmalte.
Quando procurar um dentista?
A visita ao dentista deve ser marcada de forma regular, ao menos a cada seis meses.
No entanto, alguns sinais podem evidenciar a necessidade de procurar um profissional de forma antecipada, como:
- Surgimento de manchas que apareceram rapidamente ou se tornaram mais escuras do que o habitual;
- Surgimento de sintomas como sensibilidade, dor ou desgaste visível no esmalte;
- Quando a pessoa utiliza receitas caseiras para clarear os dentes e percebe maior sensibilidade.
Além disso, as pessoas que fumam ou consomem rotineiramente alimentos pigmentados, como café ou vinho, devem avaliar o esmalte do dente com mais frequência.
*Dr. Paulo Yanase, dentista com especialização em Implantodontia, atuante na Oral Sin.