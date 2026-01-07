Sete bairros do Nordeste entram na lista dos 50 mais caros do Brasil
Veja ranking dos 50 bairros brasileiros mais valorizados.
Na lista final dos 50 bairros mais valorizados das capitais brasileiras em 2025, sete são nordestinos. Em um ranking imobiliário dominado por polos do Sudeste, cinco capitais do Nordeste ganharam espaço no rol de vizinhanças mais caras.
O metro quadrado residencial mais caro entre as capitais do País fica no tradicional Leblon, na orla do Rio de Janeiro, com uma média de R$ 25,7 mil. O top 5 é composto inteiramente por bairros de Rio, São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG) (veja ranking completo abaixo).
1º do Nordeste
O primeiro nordestino a constar na lista surge apenas na 19ª posição nacional. Trata-se de Pajuçara, em Maceió (AL), cujo m² médio é vendido a R$ 14.455.
Em seguida, aparecem dois bairros de São Luís (MA): Ponta D'areia, na 27ª colocação, com metro quadrado de R$ 13,1 mil; e São Marcos, em 31º, com R$ 12.379.
Meireles, em Fortaleza (CE), é o 34º bairro mais caro do País, registrando R$ 12,6 mil por metro quadrado.
Os dados são do Índice Fipezap e consideram milhões de anúncios de venda de imóveis usados em todo o País. Os preços de imóveis novos são bastante superiores aos apresentados na pesquisa.
Veja também
Os 50 bairros mais caros do Brasil em 2025 (preço do metro quadrado)
- Leblon (Rio de Janeiro): R$ 25.717
- Ipanema (Rio de Janeiro): R$ 25.302
- Itaim Bibi (São Paulo): R$ 19.468
- Pinheiros (São Paulo): R$ 18.355
- Savassi (Belo Horizonte): R$ 18.053
- Batel (Curitiba): R$ 18.019
- Enseada do Sua (Vitória): R$ 17.566
- Lagoa (Rio de Janeiro): R$ 17.437
- Jardins (São Paulo): R$ 17.208
- Praia do Canto (Vitória): R$ 16.518
- Santo Agostinho (Belo Horizonte): R$ 16.253
- Moema (São Paulo): R$ 15.954
- Lourdes (Belo Horizonte): R$ 15.735
- Mata da Praia (Vitória): R$ 15.689
- Barro Vermelho (Vitória): R$ 15.560
- Agronômica (Florianópolis): R$ 15.325
- Funcionários (Belo Horizonte): R$ 15.285
- Vila Mariana (São Paulo): R$ 14.906
- Pajuçara (Maceió) R$ 14.455
- Bigorrilho (Curitiba): R$ 14.322
- Paraíso (São Paulo): R$ 14.247
- Barra da Tijuca (Rio de Janeiro): R$ 14.011
- Aeroporto (Vitória): R$ 13.893
- Juvevê (Curitiba): R$ 13.769
- Centro (Florianópolis): R$ 13.597
- Setor Sudoeste (Brasília): R$ 13.495
- Ponta D'areia (São Luís): R$ 13.153
- Perdizes (São Paulo): R$ 13.151
- Botafogo (Rio de Janeiro): R$ 13.087
- Córrego Grande (Florianópolis): R$ 13.009
- São Marcos (São Luís): R$ 12.913
- Copacabana (Rio de Janeiro): R$ 12.882
- Ahu (Curitiba): R$ 12.700
- Meireles (Fortaleza): R$ 12.634
- Jardim Camburi (Vitória): R$ 12.646
- Santa Lúcia (Vitória): R$ 12.452
- Itacorubi (Florianópolis): R$ 12.412
- Bela Vista (São Paulo): R$ 12.403
- Ponta do Farol (São Luís): R$ 12.379
- Água Verde (Curitiba): R$ 12.341
- Santa Lúcia (Belo Horizonte): R$ 12.324
- Flamengo (Rio de Janeiro): R$ 12.243
- Sion (Belo Horizonte): R$ 12.198
- Gutierrez (Belo Horizonte): R$ 12.185
- Cabral (Curitiba): R$ 12.118
- Cabo Branco (João Pessoa): R$ 12.051
- Saco dos Limões (Florianópolis): R$ 12.026
- Trindade (Florianópolis): R$ 11.978
- Barra (Salvador): R$ 11.880
- Asa Norte (Brasília): R$ 11.676