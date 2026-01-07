Diário do Nordeste
Sete bairros do Nordeste entram na lista dos 50 mais caros do Brasil

Veja ranking dos 50 bairros brasileiros mais valorizados.

Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
Legenda: Meireles, em Fortaleza.
Foto: Nilton Alves

Na lista final dos 50 bairros mais valorizados das capitais brasileiras em 2025, sete são nordestinos. Em um ranking imobiliário dominado por polos do Sudeste, cinco capitais do Nordeste ganharam espaço no rol de vizinhanças mais caras.

O metro quadrado residencial mais caro entre as capitais do País fica no tradicional Leblon, na orla do Rio de Janeiro, com uma média de R$ 25,7 mil. O top 5 é composto inteiramente por bairros de Rio, São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG) (veja ranking completo abaixo).

1º do Nordeste

O primeiro nordestino a constar na lista surge apenas na 19ª posição nacional. Trata-se de Pajuçara, em Maceió (AL), cujo m² médio é vendido a R$ 14.455.

Em seguida, aparecem dois bairros de São Luís (MA): Ponta D'areia, na 27ª colocação, com metro quadrado de R$ 13,1 mil; e São Marcos, em 31º, com R$ 12.379.

Meireles, em Fortaleza (CE), é o 34º bairro mais caro do País, registrando R$ 12,6 mil por metro quadrado.

Os dados são do Índice Fipezap e consideram milhões de anúncios de venda de imóveis usados em todo o País. Os preços de imóveis novos são bastante superiores aos apresentados na pesquisa.

Os 50 bairros mais caros do Brasil em 2025 (preço do metro quadrado)

Leblon
Legenda: Leblon, Rio de Janeiro.
Foto: Divulgação

  1. Leblon (Rio de Janeiro): R$ 25.717
  2. Ipanema (Rio de Janeiro): R$ 25.302
  3. Itaim Bibi (São Paulo): R$ 19.468
  4. Pinheiros (São Paulo): R$ 18.355
  5. Savassi (Belo Horizonte): R$ 18.053
  6. Batel (Curitiba): R$ 18.019
  7. Enseada do Sua (Vitória): R$ 17.566
  8. Lagoa (Rio de Janeiro): R$ 17.437
  9. Jardins (São Paulo): R$ 17.208
  10. Praia do Canto (Vitória): R$ 16.518
  11. Santo Agostinho (Belo Horizonte): R$ 16.253
  12. Moema (São Paulo): R$ 15.954
  13. Lourdes (Belo Horizonte): R$ 15.735
  14. Mata da Praia (Vitória): R$ 15.689
  15. Barro Vermelho (Vitória): R$ 15.560
  16. Agronômica (Florianópolis): R$ 15.325
  17. Funcionários (Belo Horizonte): R$ 15.285
  18. Vila Mariana (São Paulo): R$ 14.906
  19. Pajuçara (Maceió) R$ 14.455
  20. Bigorrilho (Curitiba): R$ 14.322
  21. Paraíso (São Paulo): R$ 14.247
  22. Barra da Tijuca (Rio de Janeiro): R$ 14.011
  23. Aeroporto (Vitória): R$ 13.893
  24. Juvevê (Curitiba): R$ 13.769
  25. Centro (Florianópolis): R$ 13.597
  26. Setor Sudoeste (Brasília): R$ 13.495
  27. Ponta D'areia (São Luís): R$ 13.153
  28. Perdizes (São Paulo): R$ 13.151
  29. Botafogo (Rio de Janeiro): R$ 13.087
  30. Córrego Grande (Florianópolis): R$ 13.009
  31. São Marcos (São Luís): R$ 12.913
  32. Copacabana (Rio de Janeiro): R$ 12.882
  33. Ahu (Curitiba): R$ 12.700
  34. Meireles (Fortaleza): R$ 12.634
  35. Jardim Camburi (Vitória): R$ 12.646
  36. Santa Lúcia (Vitória): R$ 12.452
  37. Itacorubi (Florianópolis): R$ 12.412
  38. Bela Vista (São Paulo): R$ 12.403
  39. Ponta do Farol (São Luís): R$ 12.379
  40. Água Verde (Curitiba): R$ 12.341
  41. Santa Lúcia (Belo Horizonte): R$ 12.324
  42. Flamengo (Rio de Janeiro): R$ 12.243
  43. Sion (Belo Horizonte): R$ 12.198
  44. Gutierrez (Belo Horizonte): R$ 12.185
  45. Cabral (Curitiba): R$ 12.118
  46. Cabo Branco (João Pessoa): R$ 12.051
  47. Saco dos Limões (Florianópolis): R$ 12.026
  48. Trindade (Florianópolis): R$ 11.978
  49. Barra (Salvador): R$ 11.880
  50. Asa Norte (Brasília): R$ 11.676
