Quais são os bairros mais caros do Nordeste para comprar imóvel em 2025

Os dois bairros mais valorizados do mercado imobiliário de Fortaleza, Meireles e Mucuripe, encerraram o ano passado e começam 2025 na lista dos mais caros do Nordeste para adquirir um imóvel.

Segundo dados do índice FipeZap residencial, essas duas vizinhanças foram as únicas da capital cearense a apresentar o preço do metro quadrado médio acima de R$ 10 mil.

Uma observação importante: os valores apurados na pesquisa consideram apartamentos usados, ofertados em mais de 20 mil anúncios na internet. Quanto aos imóveis novos, os valores de mercado são consideravelmente mais altos, ultrapassando a marca de R$ 15 mil/m².

Conforme a pesquisa, em dezembro, o Meireles registrou preço médio de R$ 11 mil, seguido pelo Mucuripe (R$ 10 mil). Isso significa que, na prática, um apartamento usado de 100 m² sairia, em média, por R$ 1,1 milhão.

Em todo o Nordeste, apenas um bairro superou o Meireles. Trata-se da Pajuçara, em Maceió, onde cada metro quadrado é vendido por, em média, R$ 12,4 mil.

Na região, 8 bairros ultrapassam a marca de R$ 10 mil. Desses, quatro ficam em Maceió, dois em Fortaleza, um em Salvador e um em João Pessoa.

Ranking: bairros mais caros do Nordeste