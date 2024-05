Fortaleza terá primeiro prédio 'torcido' da América do Sul; veja fotos

Fortaleza ganhará, nos próximos anos, mais um prédio de arquitetura icônica. Já em obras iniciais, o HB Square será o primeiro edifício projetado com torção estrutural da América do Sul, o que lhe concede um design singular.

Trata-se de um edifício comercial, a ser erguido na Avenida Desembargador Moreira, na Aldeota. A construção deve durar 41 meses, com previsão de conclusão para setembro de 2027.

Legenda: Edifício comercial ficará na Av. Desembargador Moreira Foto: Divulgação

Legenda: HB Square, prédio com design torcido, está sendo construído na Aldeota Foto: Divulgação

Projeto corporativo

A ser erguido pela BTB Engenharia - que também construiu o BS Design -, o projeto, assinado pelo arquiteto Daniel Arruda, será composto por 30 lajes corporativas de 410 metros quadrados. O foco, portanto, serão empresas de grande porte.

O edifício terá cinco subsolos e dois sobre-solos (para atender as vagas destinadas as diretorias); além de heliponto, 9 elevadores, dos quais 7 de alta performance e um exclusivo para diretorias; e bicicletário.

Contará ainda com certificação LEED, o que obriga aos engenheiros da edificação cuidados adicionais com sustentabilidade não somente com o produto final, mas também ao longo da construção, como tratamento especial dos resíduos da obra e os cuidados com manutenção de circunvizinhanças.