Lançamentos de imóveis de luxo dobram em Fortaleza, aponta estudo

O setor da construção civil cearense apostou alto nos imóveis de luxo em 2023. De acordo com a pesquisa DataZAP, divulgada pelo Grupo OLX nesta quinta-feira (16), o número de unidades lançadas nesse segmento chegou a 574 no ano passado, crescimento de 104% na comparação com 2022.

Foi a categoria que mais cresceu em número de lançamentos na Capital cearense, desbancando os imóveis de padrão médio/alto, cujos lançamentos caíram 3%, e a categoria econômica, que cresceu 92%. Em números absolutos, os imóveis econômicos totalizaram 2.967 lançamentos ao longo do ano passado. Já os de padrão médio/alto totalizaram 1.810.

Unidades vendidas

Quando o assunto é o número de unidades vendidas, porém, o segmento luxo apresentou crescimento mais tímido: +8% em 2023 na comparação com 2022. Conforme o DataZAP, foram 356 unidades comercializadas. Enquanto isso, as vendas de imóveis econômicos cresceu 130%. Os de médio/alto padrão apresentaram alta de 23%.

Preço do metro quadrado

Em Fortaleza, o preço do metro quadrado de luxo em 2023 foi calculado em R$ 14,1 mil. A cifra representa um crescimento de 25% na comparação com 2022, quando esse valor era R$ 11,3 mil.