BTB, que construiu o BS Design, supera R$ 1 bi com obras em andamento e projetos contratados

A cearense BTB Engenharia alcançou a cifra de R$ 1,2 bilhão em obras em andamento e projetos contratados. Desse montante, R$ 600 milhões estão alocados em obras atualmente em construção, enquanto a outra metade corresponde a projetos ainda a serem executados.

Fundada em 2004, a empresa se consolidou atuando com um portifólio diversificado. Os projetos incluem, além dos residenciais, edificação corporativa, shopping centers, hotéis, hospitais, indústrias e infraestrutura.

Legenda: BS Design teve sua construção assinada pela BTB. A incorporadora do projeto foi a BSPar. Foto: Divulgação/BTB Engenharia

A companhia tem no currículo, por exemplo, o BS Design, icônico edifício localizado no coração da Aldeota, e o Grand Shopping Messejana, duas construções com perfis inteiramente distintos.

Entre os projetos em andamento, estão o Vila Carnaúba, condomínio de luxo na Praia do Preá, e o Villa Lobos, edifício residencial de alto padrão no entorno da Praça Portugal.

Trinca de segmentos

Uma estratégia importante para a solidez da companhia foi o estabelecimento de um tripé de projetos, nos segmentos habitacional de alto padrão, industrial/comercial e habitacional econômico, como explica Ricardo Ary, sócio-diretor da BTB.

"Nós resolvemos fazer com que nossas atividades tivessem continuidade. Na engenharia, isso é muito complicado, porque, principalmente na habitação de alto padrão, você tem muitos hiatos, é tudo muito cíclico. Para compensar isso, nós criamos um setor de obras comerciais e industriais, que são mais lineares; e o econômico premium, que é uma atividade mais perene", detalha o executivo.

Segundo ele, isso permite que a empresa mantenha seus talentos e não sofra com a evasão de profissionais nas "entressafras" de obras, fenômeno comum na construção.

Saúde financeira

Fernando Castelo Branco, que também é sócio-diretor da empresa, ressalta que a trajetória do negócio vai além do seu crescimento comercial nos últimos 5 anos, "indo ao encontro do compromisso contínuo com a governança e a saúde financeira".

"Por meio de uma sólida governança corporativa e uma gestão financeira cautelosa, fundamentada em capital próprio dos sócios, nós asseguramos uma base sólida para o crescimento da empresa. Atualmente, estamos empenhados na implementação do conselho de administração e na definição de uma estrutura de capital adequada para os próximos 5 anos que seja capaz de recompensar seus acionistas de uma forma justa", antecipa Castelo Branco.

A BTB Engenharia soma 104 empreendimentos residenciais, comerciais e industriais entregues nos últimos 20 anos. Atualmente, 12 desses projetos estão em desenvolvimento, com previsão de entrega para os próximos anos.

Para além do Ceará, a empreiteira atua em diversos outros estados do Nordeste, incluindo Maranhão, Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Norte, onde também está envolvida na construção de parques eólicos.