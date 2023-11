Beto Studart dá pontapé inicial em obra de prédio de luxo na Aldeota

O presidente da incorporadora BSPar, Beto Studart, anunciou, nesta quinta-feira (23), o início das obras do BS Gold. Trata-se do primeiro dos quatro empreendimentos que a empresa construirá no terreno que compreende o quadrilátero Desembargador Leite Albuquerque, Santos Dumont, Professor Dias da Rocha e Senador Virgílio Távora, na Aldeota.

A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2027, segundo a BSPar.

O prédio residencial de luxo terá um total de 57 apartamentos, variando de 174 metros quadrados a 247 m² de área, com até quatro suítes e até cinco vagas de garagem. O condomínio prevê pet place, piscina semiolímpica, elevadores high speed, entre outros atrativos.

Os preços dos imóveis partem de R$ 3 milhões, na configuração mais básica.

"Para investidores, imobiliárias e corretores, representa uma oportunidade sem precedentes de participar de um empreendimento que definirá novos padrões no mercado", diz Studart.

Legenda: Projeto do BS Gold Foto: Divulgação

