Novo prédio mais alto de Fortaleza será entregue em 2026, com apartamentos de R$ 8,7 milhões

A Beira-Mar de Fortaleza ganhará mais um arranha-céu suntuoso nos próximos anos. A construtora Dasart já iniciou as obras do prédio que, segundo a empresa, será o mais alto da cidade. Chamado de Wave Beira Mar, o empreendimento residencial terá quase 172 metros de altura.

Com previsão de entrega para julho de 2026, o prédio está sendo erguido na Avenida Beira-Mar, número 1696, no Meireles, e será um pouco mais alto do que o One Residencial, localizado no Mucuripe, que possui 170 metros de altura.

Os preços partem de R$ 8.717.200,00. Já o Valor Geral de Vendas (VGV) estimado do empreendimento é de R$ 274 milhões.

De acordo com a construtora, 70% das unidades do Wave já foram vendidas.

Com projeto arquitetônico assinado por Daniel Arruda, o edifício terá o equivalente a mais de 50 andares, sendo um pavimento térreo, três de estacionamento, um de lazer, um panorâmico, um rooftop e uma cobertura duplex.

Foto: Divulgação

“Com um design inspirador e uma localização privilegiada, o Wave promete ser um marco na arquitetura de Fortaleza e no skyline da Beira Mar”, destaca o CEO da Dasart, Vitor Frota.

Apartamentos

O projeto da torre residencial prevê 37 apartamentos de luxo (um por andar), com área de aproximadamente 435,86 m². Cada unidade terá cinco vagas de garagem (na cobertura, serão seis).

Foto: Divulgação

Os apartamentos terão quase 3,80m de pé direito e esquadrias que vão do piso ao teto, além de quatro suítes, sala de estar/jantar/home, varanda, lavabo, estar íntimo, hall social privativo, despensa, depósito, cozinha, área de Serviço, quarto e banheiro para empregados.

O arranha-céu se soma a outros projetos imobiliários de alto luxo em Fortaleza, que recebe edifícios de estatura inédita para a cidade, em um novo processo de verticalização.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil