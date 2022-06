Novo prédio de luxo na Av. Beira-Mar terá 53 andares; obra começa em 2023

O edifício residencial de luxo que será erguido na Avenida Beira-Mar — no terreno onde hoje estão a última casa da via, dois hotéis e um restaurante desativados — deverá ter as obras iniciadas em 2023.

Serão 53 pavimentos no total, dos quais 47 destinados a apartamentos (um por andar) de 425 metros quadrados cada. O terreno, localizado em uma área privilegiada da avenida mais valorizada de Fortaleza, terá 2.600 m².

Design e geração de empregos

As informações são de João Ximenes Fiuza, diretor Comercial e de Novos Negócios da construtora Diagonal, em conversa com esta Coluna. "É um projeto arrojado. Vai dar muita visibilidade a Fortaleza. O projeto é todo pensando nas nossas belezas naturais: dunas e mar", explica o executivo.

O design é assinado pelo renomado escritório italiano Pininfarina, que integrará, inclusive, o nome do edifício (Diagonal by Pininfarina).

De acordo com Fiuza, no pico das obras, o número de empregos gerados pode atingir até 600 trabalhadores.

Legenda: A casa de fachada de cerâmica rosa e verde é duplex e fica de frente para o mar Foto: Thiago Gadelha

Ainda não há prazo para as demolições dos dois antigos hotéis, o Samburá e o Vela e Mar, do restaurante Hong Kong e da última casa remanescente na Avenida.

O executivo preferiu não citar valores de investimento e previsão de preços dos apartamentos por considerar que o projeto ainda está em fase de desenvolvimento.