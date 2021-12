Além do Ponta Mar, outros dois hotéis são vendidos e vão virar edifício residencial na Beira-Mar

Além do Ponta Mar, negociado por R$ 100 milhões, outros dois hotéis na Avenida Beira-Mar foram vendidos para dar lugar a um empreendimento residencial de alto padrão.

Trata-se dos hotéis Vela e Mar e Samburá, localizados lado a lado, respectivamente, nos números 4520 e 4530 da principal via da orla de Fortaleza.

O valor do negócio, no entanto, não foi revelado. A compradora, apurou a Coluna, é a Diagonal, construtora cearense, que pretende edificar no local um empreendimento chamado de Pininfarina, usando os terrenos que pertenciam aos dois hotéis.

O nome do prédio refere-se ao famoso estúdio italiano de design, que assinará o projeto. A empresa se notabilizou ao longo de décadas por desenhar veículos de luxo.

O cronograma do projeto ainda não revelado pela construtora.

Hotel Ponta Mar

Negociado por R$ 100 milhões, o Ponta Mar Hotel, também situado na Av. Beira-Mar, será encerrado em janeiro de 2022 e no terreno, será construído o Condomínio Ponta Mar, com 44 apartamentos que variam de 582 a 906 metros quadrados.