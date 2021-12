Ponta Mar Hotel: Condomínio de luxo terá apartamentos de 906 m²; veja fotos

O condomínio residencial de luxo que será erguido no lugar do Ponta Mar Hotel, na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, terá apartamentos de até 906 metros quadrados.

Com assinatura do escritório de arquitetura Nasser Hissa, o projeto, a que a Coluna teve acesso, prevê 50 níveis, incluindo subsolos, os andares de apartamentos e três de lazer.

"O piso de bem-estar é uma interpretação moderna do spa de resort, com acabamento de espaço internos. Inclui uma hidromassagem, área de relaxamento e meditação, saunas e salas de massagem", detalha o projeto.

Opções de apartamentos

A opção de 906 m² é um duplex com 5 suítes — a suíte master tem 65 m². Há ainda outras opções de plantas com 582 m². No total, serão 44 apartamentos.

São seis vagas de garagem para cada apartamento, além de outras seis vagas para visitantes, cada. O prédio também terá heliponto.

Informa o projeto que o empreendimento será construído pela Normatel Incorporações.

Conforme noticiou o Diário do Nordeste, na Coluna de Egídio Serpa, o Ponta Mar foi vendido por R$ 100 milhões e será demolido para dar lugar ao condomínio.