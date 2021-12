Condomínio Ponta Mar terá apartamentos de R$ 8,7 milhões a R$ 17 milhões

Os valores de venda dos apartamentos do Condomínio Ponta Mar, que será erguido no terreno hoje ocupado pelo Ponta Mar Hotel, devem ficar entre R$ 8,7 milhões e R$ 17,1 milhões, apurou a Coluna com fontes ligadas ao setor de construção civil e mercado imobiliário.

A faixa de R$ 8,7 milhões será para os andares mais baixos, na versão de 582 metros quadrados, a menor do empreendimento de luxo, localizado na Avenida Beira-Mar, em uma das áreas mais nobres de Fortaleza.

Os preços sobem na proporção dos andares, chegando a ultrapassar R$ 10 milhões nas unidades de 582 m² mais elevadas. O projeto prevê 50 níveis e 44 apartamentos no total.

Legenda: Projeto do Condomínio Ponta Mar Foto: Reprodução

Já o modelo mais caro, o apartamento de 906 metros quadrados, um duplex, deve custar R$ 17,1 milhões.

Transação

Vendido por R$ 100 milhões a um grupo de investidores, o Ponta Mar Hotel deverá encerrar as atividades no início de 2022.

O condomínio de alto padrão, que será edificado no terreno de 2,5 mil metros quadrados, terá três andares só para áreas de lazer, um deles dedicado apenas a hidromassagem, área de relaxamento e meditação, saunas e salas de massagem.

Legenda: Projeto do Condomínio Ponta Mar Foto: Reprodução

Com assinatura do escritório de arquitetura Nasser Hissa, o arranha-céu será construído pela Normatel Incorporadora e, a julgar pelas imagens do projeto, será uma adição imponente ao conjunto de prédios da Beira-Mar.

Com o metro quadrado mais caro de Fortaleza, aquela região vem passando por um novo momento de aquecimento imobiliário, com vários lançamentos de luxo.