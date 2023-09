Construtoras se unem para erguer superprédio de 136 metros no Cocó

Duas grandes construtoras cearenses se aliaram pela primeira vez para lançar um novo empreendimento residencial em Fortaleza. A Mota Machado e a C.Rolim Engenharia erguerão, no bairro Cocó, um prédio de 136 metros de altura, com investimento de R$ 130 milhões.

As obras deverão ser iniciadas em 2024, com previsão de quatro anos de duração. Serão gerados 500 empregos durante a construção.

O edifício de alto padrão ficará na Rua Bento Albuquerque e contará com 50 apartamentos, somando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 130 milhões.

A metragem dos imóveis varia de 203 metros quadrados a 303m² - estes últimos com quatro suítes e até cinco vagas de garagem.

O projeto arquitetônico é assinado por José Nasser Hissa e Francisco Nasser Hissa, fundadores da Nasser Hissa Arquitetos Associados. Já o projeto de paisagismo leva a marca de Benedito Abbud, da Benedito Abbud Arquitetura Paisagística, um dos principais nomes do segmento da atualidade.

Estão previstas no projeto ações com foco na sustentabilidade, como reúso de água dos aparelhos de ar-condicionado, geração de energia solar, uma tomada para recarga de veículo elétrico por apartamento e outras

Parceria

Segundo Pio Rodrigues Neto, presidente da C.Rolim Engenharia, a parceria com a Mota Machado é a primeira iniciativa no novo formato de atuação da empresa, que passou a trabalhar de forma mais conceitual e estratégica e menos operacional.

“Resolvemos unir nossas competências e experiências para proporcionar ao mercado imobiliário cearense um novo produto com a expertise adquirida por nossa empresa ao longo de mais de quatro décadas. Nossa primeira aliança estratégica com a Mota Machado reflete o nosso alinhamento de princípios, propósitos, pensamentos, palavras e ação”, comenta o executivo.

Assis Machado, presidente da Mota Machado, afirma que a empresa será responsável pela execução e comercialização do projeto.

Nesta quarta-feira (20), as marcas lançam oficialmente o projeto, em evento para convidados no espaço do La Maison Terrasse.

