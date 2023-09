Quem são os 6 cearenses entre as 500 pessoas mais influentes da América Latina

Entre os 179 brasileiros na lista das 500 pessoas mais influentes da América Latina, elaborada pela Bloomberg Linea, destacam-se seis personalidades cearenses de diferentes áreas de atuação.

O distinto grupo é composto majoritariamente por empresários, mas inclui também um cineasta. A lista completa da Bloomberg destaca nomes no mundo dos negócios, empreendedorismo, esportes e cultura, não contendo políticos. Veja abaixo a lista de cearenses mais influentes (em ordem alfabética):

Deusmar Queirós

Fundador da rede de farmácias Pague Menos, uma das 20 maiores varejistas do País, Deusmar possui uma das maiores fortunas do Brasil, segundo a Forbes, avaliada em R$ 2,5 bilhões. A empresa faturou, no ano passado, quase R$ 10 bilhões, impulsionada pela compra da Extrafarma.

Ivens Dias Branco

CEO da indústria de alimentos M. Dias Branco, assumiu a presidência em maio de 2014 e também consta no rol das maiores fortunas do País, com mais de R$ 1 bilhão. É filho de Consuelo Dias Branco, presidente do Conselho de Administração da companhia. A M. Dias Branco registrou lucro 85% maior no primeiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período no ano passado.

Jean Jereissati Neto

Nascido em Fortaleza, Jean Jereissati Neto é o presidente da Ambev, uma das maiores empresas de bebidas do planeta. É um dos executivos mais bem pagos do Brasil. Sua gestão tem como marca resultados expressivos de vendas de cervejas, com recordes consecutivos, além da criação do aplicativo Zé Delivery.

Karim Ainouz

Nascido em Fortaleza, o cineasta e roteirista tem em sua filmografia produções aclamadas, como “A Vida Invisível” (2019), “O Céu de Suely” (2006) e “Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo” (2009). Neste ano, disputou a Palma de Ouro com o filme "Firebrand", em língua inglesa, com Jude Law e Alicia Vikander no elenco. Atualmente, ele roda o filme "Motel Destino", no Ceará.

Mario Araripe

Fundador da Casa dos Ventos e da montadora Troller - mais tarde vendida para a Ford -, Araripe detém a maior fortuna do Ceará e também do Nordeste, segundo a Forbes, com mais de R$ 13 bilhões. A Casa dos Ventos é líder nacional no desenvolvimento de parques eólicos.

Preto Zezé

Empresário, ativista, produtor cultural e presidente da CUFA (Central Única das Favelas), Preto Zezé (Francisco José Pereira de Lima) é a principal voz brasileira a representar as favelas, acumulando iniciativas sociais, esportivas e culturais para o desenvolvimento das comunidades.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil