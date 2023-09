A varejista cearense que fatura mais que a Amazon no Brasil

No seletíssimo grupo das 20 maiores varejistas brasileiras, despontam apenas duas nordestinas. Uma delas é cearense. Fundada no início dos anos 1980, a Pague Menos faturou, em 2022, R$ 9,8 bilhões. O montante representa crescimento de 22% sobre o ano de 2021.

Dados recém-divulgados pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) apontam que a Pague Menos ganhou uma posição no ranking dos maiores comércios brasileiros, chegando ao 19º lugar.

Em faturamento, o grupo cearense está à frente até mesmo da Amazon Brasil, que fica na 20ª posição do rol. Somando as receitas com as vendas de e-commerce, assinatura dos streaming Prime Video e Amazon Music, além da Amazon Web Services e do Prime Reading, a companhia faturou R$ 9,4 bilhões ano passado, em torno de R$ 400 milhões a menos que a Pague Menos.

Mais de 1.600 lojas

Criada por Deusmar Queirós, a rede cearense, que adquiriu a Extrafarma dois anos atrás, encerrou o ano passado com 1.646 lojas espalhadas pelo Brasil - um acréscimo de 481 unidades sobre o ano anterior, quando a cadeia somava 1.165 farmácias.

Tal expansão no número de lojas, impulsionada pela aquisição da Extrafarma, foi a segunda maior do País no intervalo de um ano. Somente a Cacau Show teve adição maior, com 916 novas unidades.

Os números expressivos não param por aí. O colosso cearense do setor de farmácias é a sétima empresa de comércio com o maior número de lojas do Brasil (abaixo apenas de Boticário, Cacau Show, Drogasil, Ortobom, Americanas e Subway) e também a 13ª em número de funcionários, com 25,4 mil colaboradores. O quadro de trabalhadores cresceu mais de 26%, uma das 20 altas mais fortes do comércio nacional.

20 maiores empresas do comércio (faturamento)

Grupo Carrefour: R$ 108 bi Assaí: R$ 59,6 bi Magazine Luiza: R$ 44,7 bi Via: R$ 39 bi Americanas: R$ 34 bi Raia Drogasil: R$ 30,9 bi Grupo Boticário: R$ 23,6 bi Natura: R$ 20,7 bi Grupo Mateus: R$ 20,4 bi Grupo Pão de Açúcar: R$ 18, 4 bi Lojas Renner: R$ 17,8 bi Havan: R$ 14,4 bi Supermercados BH: R$ 14 bi Drogaria São Paulo e Pacheco (DPSP): R$ 13,5 bi McDonald's: R$ 12,7 bi Muffato: R$ 12 bi Comper Supermercados: R$ 11,2 bi Cencosud Brasil: R$ 11,1 bi Pague Menos: R$ 9,8 bi Amazon: R$ 9,4 bi

