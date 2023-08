Supermercado do Ceará é uma das 17 empresas do Brasil a atingir R$ 1 bi pela 1ª vez

O Mercadinhos São Luiz ultrapassou, pela primeira vez, a marca de R$ 1 bilhão de faturamento em 2022. A varejista cearense acumulou R$ 1,16 bilhão em vendas no ano passado, um crescimento de 19% sobre o ciclo de 2021.

Com o resultado, a rede de supermercados é a única cearense a integrar a lista de 17 companhias de comércio brasileiras que romperam a barreira bilionária. As informações constam no Ranking das 300 maiores Empresas do Varejo, realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Veja a lista abaixo.

As varejistas que viraram bilionárias

Asun Supermercados: R$ 1,27 bi Demoro Supermercados: R$ 1,24 bi Farma Conde: R$ 1,23 bi Mercadinhos São Luiz: R$ 1,16 bi Chama Supermercados: R$ 1,15 bi Pellove: R$ 1,10 bi Todeschini: R$ 1,08 bi Irmãos Boa: R$ 1,07 bi Calcenter Studio2: R$ 1,06 bi Abevê Supermercados: R$ 1,05 bi Ancora Distribuidora: R$ 1,03 bi Usaflex: R$ 1,01 bi Estrela 10: R$ 1 bi Óticas Diniz: R$ 1 bi Mercado Móveis: R$ 1 bi Grupo St.Marche: R$ 1 bi Track&Field: R$ 1 bi

No ranking nacional, liderado pelo Carrefour (com R$ 108 bilhões de faturamento), o São Luiz fica na 155ª colocação. Ao todo, 173 companhias de varejo alcançaram mais de R$ 1 bilhão em vendas no País.

Estratégia

A alavancagem do faturamento da empresa em 2022 se deu mesmo sem a abertura de novas lojas. A rede detém 23 unidades no Estado e emprega mais de 2 mil trabalhadores. Uma das estratégias aplicadas para robustecer as vendas foi a implementação de espaços de alimentação nos supermercados.

"Alcançar o marco de faturamento bilionário era um objetivo que já tínhamos em mente, resultado de nossa dedicação em melhorar serviços e focar na satisfação dos clientes. A estratégia de oferecer comida pronta e aprimorar a seção de perecíveis se mostrou fundamental para nosso crescimento, tornando-se verdadeiras âncoras para atrair o público", detalha Severino Ramalho Neto, presidente do grupo.

Para o executivo, a expansão do formato de lojas Mercadão também foi um passo decisivo. Essa bandeira oferece preços mais acessíveis e vem ampliando a abrangência geográfica da empresa em Fortaleza, na Região Metropolitana e no interior.