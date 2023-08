O curioso caso da pequena cidade que lidera geração de empregos no interior do Ceará

Passados sete meses em 2023, apenas três cidades cearenses conseguiram gerar mais de mil empregos com carteira assinada e somente uma delas fica no interior. É natural que se pense em municípios como Juazeiro do Norte e Sobral como líderes do mercado de trabalho fora da Região Metropolitana de Fortaleza, mas a campeã é improvável - uma zebra como se diz no jargão esportivo.

Abaiara, uma cidade pobre, com pouco mais de 10 mil habitantes, segundo o Censo do IBGE, criou 1.209 empregos formais de janeiro a julho deste ano. Trata-se do segundo melhor resultado do Ceará, perdendo apenas para Fortaleza, que joga um campeonato à parte.

Por que Abaiara gerou tantos empregos?

O número de novos postos de trabalho em Abaiara equivale a mais de 10% da população da cidade, portanto, o desempenho é surpreendente e pode até parecer ilógico. Então, por que uma localidade minúscula, situada no Cariri cearense, está empregando tantas pessoas?

A resposta passa pelo poder transformador das energias renováveis. Em Abaiara, está em construção um grande empreendimento para geração de energia solar, assinado pela Lightsource BP, uma multinacional do setor. O projeto, que deverá iniciar a operação comercial nos primeiros meses de 2024, prevê R$ 800 milhões em investimentos.

A maior parte da mão de obra contratada é local, beneficiando não só Abaiara como também municípios próximos, como Milagres.

O crescimento dos parques solares e eólicos, muitos dos quais instalados em cidades que não possuem outros potenciais além dos ventos e da luz solar, deverá tornar comuns, ao longo dos próximos anos, situações como a de Abaiara, o que é positivo para a descentralização do emprego e para o avanço econômico em lugares historicamente escassos de oportunidades.

15 cidades que mais geram emprego no Ceará

Fortaleza: 16.236 Abaiara: 1.209 Itapajé: 1.051 Juazeiro do Norte: 963 Aquiraz: 915 Caucaia: 880 Maracanaú: 666 Orós: 643 Aracati: 593 Barbalha: 515 São Gonçalo do Amarante: 497 Itapipoca: 484 Itaitinga: 444 Tianguá: 433 Iguatu: 396

A força da Capital

O ranking do emprego formal é liderado por Fortaleza, cujo saldo de vagas (a diferença entre contratações e demissões) acumulado de janeiro a julho é de 16.236. Nos últimos anos, a cidade - que já detém o título de maior economia da região - se tornou também a campeã nordestina do emprego, e com boa vantagem ante as demais capitais.

Impulsionada, sobretudo, pela demanda por mão de obra do comércio, serviços e turismo, a capital cearense gerou, neste ano, 60% dos postos de trabalho do Ceará, uma concentração superior aos anos anteriores. Em 2021, por exemplo, o saldo de empregos de Fortaleza representava 45% do total estadual.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil