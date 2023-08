Ceará lidera geração de empregos no Nordeste em julho; Fortaleza é 1ª entre as capitais

O Ceará criou 6,4 mil vagas de emprego com carteira assinada em julho, o melhor resultado do Nordeste, aponta o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Este foi o primeiro mês do ano em que o Estado alcançou a liderança no mercado de trabalho nordestino.

Já no acumulado dos sete primeiros meses do ano, o Ceará soma 27,5 mil vagas de saldo e ocupa a segunda posição da região, ficando abaixo da Bahia (56 mil).

Fortaleza lidera com folga

Entre as capitais, Fortaleza segue com larga vantagem como campeã na abertura de oportunidades. Em julho, foram criados 3,2 mil empregos no mercado fortalezense, o dobro da segunda colocada no ranking, Recife.

Considerando o intervalo de janeiro a julho, Fortaleza soma 16,2 mil empregos, o que representa mais de 60% dos novos postos de trabalho do Ceará. Nenhuma das demais capitais nordestina atingiu a marca de 10 mil vagas ainda. Veja abaixo os rankings de julho.

Ranking da geração de empregos no NE (julho/23)

Ceará: 6.490 Bahia: 5.180 Pernambuco: 4.401 Piauí: 3.729 Rio Grande do Norte: 3.531 Paraíba: 3.477 Maranhão: 2.586 Alagoas: 2.169 Sergipe: 492

Capitais do NE que mais geraram empregos (julho/23)

Fortaleza: 3.209 Recife: 1.626 Teresina: 1.068 Salvador: 1.010 João Pessoa: 858 São Luís: 687 Maceió: 195 Natal: 37 Aracaju: 3

