Fortaleza é líder absoluta da geração de empregos no Norte e Nordeste no 1º semestre

Fortaleza foi destaque nos seis primeiros meses deste ano no que diz respeito à geração de empregos formais. De janeiro a junho de 2023, foram criados mais de 13 mil postos de trabalho com carteira assinada, mais do que qualquer outra capital do Norte e Nordeste do Brasil.

Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nesta quinta-feira (27) e contemplam o acumulado do primeiro semestre deste ano.

13.041 Esta é a quantidade de empregos gerados em Fortaleza no 1º semestre de 2023

A cidade cearense fica à frente das demais 15 capitais do Norte e Nordeste, e representa, sozinha, por 17% de toda a geração de empregos nesses municípios.

Salvador, Manaus, Recife e Maceió fecham o top-5 de capitais com a maior número de postos de trabalho com carteira assinada neste ano. Confira o ranking:

Fortaleza (CE): 13.041; Salvador (BA): 8.838; Manaus (AM): 8.075; Recife (PE): 6.363; Maceió (AL): 5.940; Belém (PA): 5.551; São Luís (MA): 5.259; Teresina (PI): 4.591; Porto Velho (RO): 3.545; Palmas (TO): 3.352; Aracaju (SE): 3.336; Natal (RN): 1.986 Rio Branco (AC): 1.952; João Pessoa (PB): 1.865; Boa Vista (RR): 1.751 Macapá (AP): 1.361

PANORAMA ESTADUAL E NACIONAL

Para fazer o cálculo da geração de empregos, o Caged usa como dado o resultado da subtração entre o total de admissões e o número de desligamentos dos postos de trabalho formais. Esse produto é chamado de saldo.

As 16 capitais foram responsáveis, segundo o balanço divulgado, por 47,4% de todo o saldo de empregos gerados nas regiões nos seis primeiros meses deste ano. Mais de 167 mil contratos de carteira assinada foram firmados no Norte e no Nordeste em 2023.

No Ceará, mais de 21 mil empregos foram gerados neste ano. Com os números de Fortaleza, a capital foi responsável pela geração de 61,4% dos postos de trabalho do estado.

Quando é levado em consideração todo o Brasil, Fortaleza ocupa a sexta posição entre as capitais que mais geraram postos formais. A cidade também fica à frente de todas as capitais da Região Sul e de Vitória (ES), no Sudeste, e Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT).

As três maiores capitais do Sudeste (São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Belo Horizonte/MG) lideram, respectivamente, o ranking da geração de emprego no País. Brasília (DF) e Goiânia (GO) fecham o top-5.

SERVIÇOS É DESTAQUE; INDÚSTRIA TEM MAIOR QUEDA

Os dados divulgados dividiram os empregos gerados em cinco segmentos: agropecuária, indústria, construção, comércio e serviços.

A maior alta em Fortaleza foi no setor de serviços. O saldo deste segmento ficou em mais de 12 mil empregos gerados no primeiro semestre de 2023, o que representa 94,5% de todos os contratos de trabalho firmados na cidade.

Além desse setor, somente a construção civil registrou saldo positivo de contratações: foram mais de 2,4 mil neste ano na capital.

A indústria fechou o maior número de postos de trabalho em Fortaleza. Mais de 1 mil pessoas perderam os empregos no segmento. Agropecuária (-56) e comércio (- 614) também tiveram desempenho negativo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE