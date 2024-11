Grupo Edson Queiroz abre inscrições para Programa Trainee 2025

O Grupo Edson Queiroz (GEQ), uma das maiores holdings multissetoriais do Brasil, está com inscrições abertas para o seu Programa de Trainee de 2025. Com um portfólio que inclui as marcas Minalba Brasil, Nacional Gás, Esmaltec e Sistema Verdes Mares, o foco do GEQ são jovens talentos com potencial de liderança, disposição para inovar e interesse por desafios.

São ofertadas 32 vagas para atuar na sede do grupo, em Fortaleza, no Ceará. O programa tem duração de 12 meses e inclui 'job rotation' entre os diferentes negócios, mentorias com profissionais da alta gestão e a elaboração de projetos estratégicos.

Durante a jornada de desenvolvimento, os trainees terão o acompanhamento contínuo da equipe de Recursos Humanos e de gestores do grupo, proporcionando uma experiência completa para integração e aprimoramento.

As vagas estão distribuídas em diversas áreas, como:

Marketing, Comercial e Vendas;

Industrial e Manutenção;

Engenharia e Qualidade;

Supply Chain;

Financeiro;

Recursos Humanos;

Comunicação e Inovação Digital;

Soluções Energéticas;

Jurídico.

Inscrições

As inscrições para o Programa de Trainee 2025 podem ser realizadas diretamente pela plataforma Cia de Talentos, até o dia 16 de dezembro.

Para se candidatar, os interessados devem ter concluído o bacharelado ou licenciatura entre agosto de 2022 e agosto de 2024 em cursos como Administração, Engenharias, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Psicologia, Pedagogia, Direito, Comunicação e Tecnologia. Além disso, é necessário possuir domínio em inglês, bons conhecimentos de informática e disponibilidade para residir em Fortaleza.

Todas as etapas do processo serão realizadas de forma online, com exceção da etapa final, que ocorrerá presencialmente na capital cearense