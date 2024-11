SVM Insights realiza evento exclusivo para o mercado de São Paulo

No último dia 07 de novembro, o SVM Insights realizou uma edição especial em São Paulo. Na ocasião, foram apresentadas as soluções e oportunidades disponíveis no Sistema Verdes Mares para o mercado da região sudeste.

Durante o evento, foram exibidos temas como a liderança da TV Verdes Mares na audiência, os mais de 2 milhões de telespectadores que sintonizam na emissora, a liderança da FM 93 durante a faixa da hora do rush e outros destaques do Sistema Verdes Mares.

Além disso, também foram apresentadas as bandeiras do SVM: Projeto Elas, Mares ao Mar e Terra de Sabidos, que condensam produções multiplataforma nos meios de comunicação do Sistema.

Outro destaque foi o Arraiá do Ceará, tradicional evento do período junino, que em 2024 contou com três dias de atrações para o público.

De acordo com Lívia Medeiros, gerente de contas em expansão do Sistema Verdes Mares, o evento contou com a participação de agências de publicidade, clientes e executivos da Globo. A gestora destaca que o SVM produz projetos customizados para cada necessidade e que o mercado nacional tem um olhar especial para Fortaleza e Recife.

“Então, o objetivo desse evento era potencializar ainda mais esse nosso alcance, mostrar para mais pessoas esses grandes projetos que a gente tem feito e aumentar ainda mais a parceria com todo o mercado publicitário de São Paulo.”

Illyana Raquel é anunciada como nova Coordenadora de Criação e Conteúdo do SVM

Legenda: A transição para o novo cargo ocorreu no início de novembro Foto: Alison Soares

Com mais de dois anos de atuação no setor de Marketing do Sistema Verdes Mares, Illyana Raquel foi promovida ao cargo de coordenadora de Criação e Conteúdo. A profissional assumiu o novo cargo no começo do mês de novembro.

Sob a alçada de Illyana, estará o gerenciamento da criação de conteúdos para todos os veículos do grupo: FM 93, Recife FM, TV Verdes Mares, TV Verdes Mares Cariri (afiliadas Globo), TV Diário, Diário do Nordeste, Verdinha, G1 e GE, além do SVM Insights - braço de atuação de mercado da empresa.

"Entro nessa nova etapa da minha carreira ansiosa pelo que está por vir e de braços abertos para esse desafio," afirma. "Nesses dois anos no SVM, pude mergulhar profundamente em todos os veículos, entendendo suas missões sociais e atuações mercadológicas. Esse conhecimento é fundamental para essa nova fase”, pontua a coordenadora.