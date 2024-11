Governo do Ceará vai leiloar Autódromo em dezembro; saiba valor

A CearaPar, empresa pública responsável por gerir e rentabilizar os ativos públicos do Estado, promoverá, no dia 10 de dezembro, o leilão para venda do terreno do Autódromo Internacional Virgílio Távora, em Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza.

O lance inicial do leilão é de R$ 61,2 milhões, valor do laudo de avaliação de um especialista encomendado pela CearaPar.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Administrado atualmente pela Secretaria de Esporte do Ceará (Sesporte), o autódromo é considerado não operacional pelo Estado, o que significa que sua utilização restrita não justifica a manutenção do ativo.

O equipamento estava na lista de imóveis dos quais o Estado deseja se desfazer (veja os outros ao fim da matéria).

Terreno de 260 mil metros quadrados

A presidente da CearaPar, Carolina Monteiro, reforça que o terreno se localiza em uma região de grande crescimento econômico do município. “Com a realização do leilão, novas possibilidades são abertas para o investimento em políticas públicas, ampliação do aproveitamento dos bens públicos e o desenvolvimento econômico do Ceará”, comenta.

Localizado na Av. Ayrton Senna, no Centro de Eusébio, o terreno do autódromo abrange área de aproximadamente 260 mil metros quadrados.

A visitação do imóvel pode ser realizada em dias úteis a partir de agendamento feito com a CearaPar, com o mínimo de três dias de antecedência. Pessoas físicas, jurídicas e em consórcio podem participar do leilão, desde que esteja de acordo com as determinações do edital.

Possíveis negócios

A CearaPar informa que está aberta para a recepção de propostas sobre todos os ativos do Estado. As possibilidades vão além da aquisição direta (compra, aluguel, permuta) e chegam a formatos inovadores como a construção built to suit, a venda com arrendamento de longo prazo (sale and leaseback), naming rights e outros modelos.

Veja os seis principais do Estado imóveis para negociação:

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace)

Área referencial: 3,7 mil m²

Sede da Cavalaria

Área referencial: 173 mil m²

Autódromo Internacional Virgílio Távora

Área referencial: 283 mil m²

Centro Administrativo Bárbara de Alencar

Área referencial: 54 mil m²

Parque de Exposições Governador César Cals

Área referencial: 137 mil m²

Procuradoria Geral de Justiça

Área referencial: 8 mil m²

