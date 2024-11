Duplicação de BRs no Ceará deve reduzir preço de alimentos; entenda impactos das obras

A duplicação de três rodovias federais que cortam cidades cearenses, se realizada, diminuirá em pelo menos 30% o custo logístico de frutas e verduras no Estado, segundo fontes especializadas. Essa redução pode resultar em preços mais baixos para o consumidor final, caso seja repassada.

Recentemente, em entrevista ao Diário do Nordeste, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que a construção de novas pistas das BRs 116, 222 e 020 está sendo negociada no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (Pac).

Veja também Ingrid Coelho Com aumento de imposto, instalação de placas solares ficará até 10% mais cara Negócios Queda nas exportações do Ceará só não foi pior que resultado de Roraima; veja números

As rodovias em questão são cruciais para o escoamento de mercadorias no Ceará, sobretudo para o agronegócio local. Para o coordenador do núcleo de infraestrutura da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Heitor Studart, as duplicações irão dinamizar diversos setores da economia cearense.

“O custo do frete cairia imediatamente em pelo menos 30%, a movimentação dos portos do Pecém e do Mucuripe dobraria, gerando mais arrecadação de impostos, emprego e renda. Além disso, atrairia investimentos em logística e infraestrutura, como a construção de entrepostos, polos industriais e terminais intermodais para conectar a Ferrovia Transnordestina e a Região Metropolitana de Fortaleza”, listou. Heitor Studart Coordenador do núcleo de infraestrutura da Fiec

Os valores que chegarão ao consumidor final, contudo, dependerão de uma série de fatores, como impostos, margem de lucro e outros custos para o empresariado.

Frutas e verduras mais baratas

Legenda: São Gonçalo do Amarante, onde fica o Porto do Pecém, concentra mais de 48% das exportações do estado no acumulado de janeiro a setembro de 2024 Foto: Kid Junior

De acordo com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, a carcinicultura e a fruticultura seriam os ramos mais beneficiados com a concretização do projeto.

“Essa infraestrutura permitiria aumentar a nossa produção de frutas e de camarão. Quando conseguimos produzir mais, os produtos ficam mais baratos”, observou, destacando também os benefícios para as exportações.

A BR-116 percorre o Baixo Jaguaribe, região com a maior parte da produção local de melão, além de banana e grãos. A rodovia também passa por cidades estratégicas para a carcinicultura, como Russas e Limoeiro do Norte.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Ceará (Setcarce), Marcelo Maranhão, acrescenta que a importância da BR-222 para o escoamento de verduras e legumes, principalmente no trecho que sobe a serra da Ibiapaba a partir de Sobral.

Já em relação à BR-020, explicou, a maior relevância está no abastecimento da Zona Norte do Ceará a partir de Fortaleza. “Haverá um ganho de tempo logístico, gerando redução de custo. Para se ter ideia, somente com a conclusão do Anel Viário vai reduzir 20%”, observou.

Entretanto, todas as fontes consultadas ponderaram que os benefícios econômicos só serão plenamente alcançados após a conclusão do Anel Viário para facilitar o acesso aos portos do Pecém e do Mucuripe.

Veja as cidades pelas quais as rodovias passam

BR-116

Pacajus;

Chorozinho;

Palhano;

Russas;

Limoeiro do Norte;

Tabuleiro do Norte.

BR-020

Caucaia;

Maranguape;

Caridade.

BR-222