Acumulada, Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 37 milhões neste sábado (12)

Após ninguém acertar as seis dezenas no último sorteio, a Mega-Sena acumulou e pode pagar um prêmio estimado em R$ 37 milhões neste sábado (12). O concurso 2852 será realizado às 20h, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

O sorteio anterior aconteceu na última quinta-feira (10). Sessenta apostas acertaram a Quina e ganharam R$ 45.928,67. Outras 4.264 apostas acertaram a Quadra, com prêmio individual de R$ 923,25.

No Ceará, um bolão vendido pela Loteria Aldeota, em Fortaleza, foi premiado na Quina. A aposta, com 20 participantes, ganhou R$ 344.815,60. Cada integrante do grupo deve receber cerca de R$ 17 mil.

A Mega-Sena realiza três sorteios por semana, às terças, quintas e sábados.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

